مبارك الخالدي



تلقي الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة البرازيلي باولو كامبوس والمدربان المساعدان محمد الفيلكاوي وطارق الخليفي صدمة جديدة بتزايد أعداد اللاعبين المعتذرين عن عدم الالتحاق بـ «الأزرق الأولمبي» لأسباب دراسية، اذ قدم اللاعبون طلال مزيد وطلال القيسي وسلمان البوص (جدد تعاقده مع القادسية) وعبدالعزيز البحر ويوسف عبدالله الرشيدي ويوسف العتيبي اعتذارات متتالية لذات السبب.



ومن المتوقع أن يرتفع عدد اللاعبين المعتذرين ما أجبر الجهاز الفني على الاستعانة بـ 6 لاعبين من منتخب الشباب لسد هذا النقص.

وكان الجهاز الفني قد وقع في حرج شديد لعدم انتظام برنامجه الإعدادي بعد التحاق عدد كبير من اللاعبين بصفوف المنتخب الأول وعدم التحاق لاعبي فريقي الكويت والعربي وكاظمة والسالمية في التدريبات لارتباطهم مع أنديتهم.

وتتواصل تحضيرات المنتخب استعدادا للسفر إلى أذربيجان في 15 الجاري لإقامة معسكر تأهيلي يعقبه السفر إلى أوزبكستان للمشاركة في نهائيات كاس آسيا تحت 23 سنة يونيو المقبل، حيث يشارك المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات استراليا والأردن والعراق.

إلى ذلك، تلقي اتحاد الكرة دعوة من الاتحاد العربي لمشاركة منتخب الشباب في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في السعودية 20 من يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يرسل اتحاد الكرة الموافقة على المشاركة.