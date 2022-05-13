عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى الأميري د.جاسم الشايجي عن انطلاق المؤتمر السنوي لقسم الامراض الجلدية بمستشفى الاميري يوم الاثنين 16 مايو تحت رعاية وزير الصحة في فندق راديسون بلو الساعة 7 مساء.



وقال الشايجي في تصريح صحافي بأن المؤتمر سيتطرق الى آخر المستجدات الطبية في تشخيص وعلاج الكثير من الامراض الجلدية مثل «الصدفية ـ الاكزيما ـ البهاق ـ الاورام الجلدية الحميدة والخبيثة»، فضلا عن علاج الندبات وغيرها.



وافاد بأن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن محاضرات وعرض ومناقشة حالات نادرة ومهمة في التخصص يلقيها كوكبة من الاطباء ذوي الخبرة والكفاءة في هذا التخصص، داعيا جميع الاطباء الى المشاركة في هذا المؤتمر، منوها الى أن المؤتمر مدرج ضمن التعليم الطبي المستمر من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.