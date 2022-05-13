حنان عبدالمعبود



في إطار الحرص على تنفيذ مرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 من تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديمها وفق أفضل المعايير للمواطنين، أعلن وزير الصحة د.خالد السعيد عن انطلاق الخدمة الجديدة لطريحي الفراش وفق البرتوكولات المحدثة، لتشمل زيارات منزلية وتقديم خدمات صحية تكاملية متعددة التخصصات.



وأكد السعيد أن ذلك يأتي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من حرص الوزارة على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز العيش الكريم للجميع، مشيرا إلى ما ستتضمنه الخدمة من مراجعات طبية دورية لمتابعة الحالات المزمنة، ومراجعة الأدوية والعلاجات، وتقديم خدمات صحة الفم والأسنان، وخدمات العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية.



وأشاد في هذا الصدد بدور الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية واستعداداتها لانطلاق الخدمة الجديدة، لافتا إلى أن مراكز الرعاية الصحية هي خط الدفاع الأولى للمنظومة الصحية.



بدروها، اعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب عن تشكيل فرق متكاملة للزيارة المنزلية متعددة التخصصات، وتتكون من طبيب العائلة وطبيب الأسنان وفني العلاج طبيعي وصيدلي وتمريض وفني المختبر وأخصائي التغذية، مبينة ان الحصول على الخدمة إما عن طريق التقديم عبر الموقع الالكتروني المحدد لذلك، أو طلب الخدمة من خلال المركز الصحي الذي يتبع له المراجع نفسه وفقا لمنطقة السكن.



وأشارت الضبيب إلى أن التقديم لطلب الخدمة عبر الموقع من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحا إلى 7 مساء عدا الخميس من 8 صباحا إلى 1 ظهرا مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمراجع، مؤكدة اكتمال الاستعدادات الخاصة بتقديم الخدمة والتي تقتصر على الزيارات الدورية وليست للحالات الطارئة، وحرص الوزارة على تقديم الخدمة لهذه الشريحة وفق أفضل معايير الجودة المطلوبة.