بايدن معزياً جميع الإماراتيين بهذه الخسارة الفادحة: كان شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة

السيسي: أنعى رجلاً من أغلى الرجال وقائداً من أعظم القادة وكان محباً لمصر بحق وصديقاً مخلصاً في كل الظروف والأحوال

ملك البحرين: رحل بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها وكان قائداً حكيماً كرس حياته في خدمة الإنسانية

الحجرف: فقدنا برحيله قائداً ورائداً خليجياً وعربياً ودولياً وكانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه في دعم مسيرة مجلس التعاون

نعى قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية والاجنبية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وعدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مناقب الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال في تغريدة على الحساب الرسمي لسموه في تويتر «بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم.. اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين».



وأضاف «اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته.. وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه.. فارض عنه.. وتغمده بواسع رحمتك.. وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



من جهته، نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفقيد، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي أوردتها وكالة الأنباء الاماراتية «وام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد «مرحلة التمكين» وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه».



وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن أحر التعازي لجميع الإماراتيين في هذه الخسارة الفادحة بوفاة رئيس الإمارات الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معتبرا انه كان «شريكا وصديقا حقيقيا» للولايات المتحدة.



وقال بايدن في بيان «سنكرم ذكرى الشيخ خليفة بمواصلة العلاقات الراسخة مع الإمارات».



ونعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.



وكتب ماكرون على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أفجعنا خبر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



واضاف: أعرب عن تعاطفي مع شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأسرته والشعب الإماراتي.



كما نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وكتب الرئيس السيسي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم».



وأضاف: لقد كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة.



ونعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ببالغ الحزن والأسى المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد.



وقال سمو أمير دولة قطر في بيان صادر عن الديوان الأميري: «إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، داعيا سموه الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان».



واضاف، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له إن شاء الله أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لقد فقدنا برحيله قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته.



وتابع: نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.



وأمر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بإعلان الحداد في قطر لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.



وقال الديوان الملكي البحريني إن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة «ينعى» المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز».



وأضاف: إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب الإمارات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.



وأعلنت البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام، حدادا على روح الفقيد الراحل.



ونعى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أخاه المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد. وقال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني أوردته وكالة الانباء العمانية جاء فيه: «إيمانا بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه نبأ وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه في كافة المجالات.



وأصدر سلطان عمان أوامره بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الجمعة.



وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تغريدة على تويتر: «تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات. أسأل الله له الرحمة، وأقدم خالص التعازي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».



وأعلن الرئيس التركي، أنه سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء.



فيما قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن رئيس الإمارات الراحل كان قائدا حكيما وساهم في استقرار المنطقة.



وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص التعازي وصادق المواساة للأسرة الحاكمة في الإمارات وللحكومة والشعب الإماراتي.



واستذكر الأمين العام الدور الكبير للفقيد الراحل ومساهماته في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وقال «فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا».



وأعرب الحجرف وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل من الله عز وجل، ثم بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.



وقال «إن مجلس التعاون فقد اليوم أحد قادته الذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه في دعم مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون، ليصبح هذا الكيان راسخا يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ».



وبعث الرئيس السوري بشار اﻷسد ببرقيتي تعزية لكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد اﻷعلى للقوات المسلحة، في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» إن الأسد تقدم لقادة دولة الإمارات وللشعب الإماراتي الشقيق بأحر التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجنب الإمارات وشعبها كل مكروه وأذى.



وقال اﻷسد «إنه كان للفقيد عظيم اﻷثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها، وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام».



كذلك كتب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: «رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية». وأضاف ملك الأردن «نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته».



هذا، وقرر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إعلان الحداد الرسمي بلبنان لمدة ثلاثة أيام. ونصت المذكرة التي أصدرها ميقاتي على تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد.



بدوره، قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التعازي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة رئيسها.



وكتب الكاظمي في تدوينة عبر تويتر أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) «بكثير من الحزن وبالغ الأسى تلقينا نبأ رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».



وأضاف: «نتقدم إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بأسمى آيات التعازي والمواساة، وكلنا ثقة أن المسيرة الريادية التي خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها».