سعود عبدالعزيز



اعلنت الادارة العامة للمرور ان حملاتها الممتدة في الفترة من 7 ـ 13 مايو الجاري أسفرت عن ضبط 56 حدثا للقيادة بدون رخصة سوق حيث جرى احالتهم إلى الاختصاص.



كما أسفرت تلك الحملات في محافظات الكويت الست والتي اقيمت تحت اشراف وكيل وزارة الداخلية لقطاع العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ عن تحرير 30233 مخالفة متنوعة وبلغ إجمالي المركبات والدرجات التي احيلت الى كراج الحجز 59 مركبة بواقع 45 مركبة و14 دراجة كما احيل الى نظارة المرور 61 شخصا لارتكاب مخالفات جسيمة كما ضبط في الحملات 9 اشخاص مطلوبين الى جانب 15 مركبة مطلوبة لجهات قضائية او على ذمم قضايا متعلقة بخيانة الأمانة «مركبات مؤجرة». كما اسفرت الحملات الاسبوعية تلك عن ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة وتمت احالته الى الاختصاص، فيما دعت الإدارة العامة للمرور الى الالتزام بقواعد وقانون المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.