أسامة دياب



كشف عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف عن استعداد بلاده لإمداد الكويت بالمنتجات الزراعية والخضراوات في حال رغبت ذلك.



ولفت زبيدوف في تصريح صحافي على هامش احتفاله مع مجموعة من سفراء وسط آسيا بعيد النصر بحضور سفراء روسيا وكازخستان وأرمينيا وأوزباكستان وقرغيستان وزوجاتهم إلى لقائه وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي والمباحثات التي أجراها بخصوص تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين بخصوص الإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين المزمع انعقادها خلال سبتمبر المقبل.



وقال: بلدنا يتمتع بمنتجات زراعية جيدة ولا تستخدم فيها مواد كيميائية ومستعدون للتعاون مع الكويت، مشيرا إلى أن علاقات البلدين في المجال السياسي جيدة جدا وهناك تطابق للرؤى بين البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أنه يسعى لتطوير التبادل التجاري بين البلدين، وننتظر فتح خط مباشر مع الكويت الأمر الذي سيساعد على تنمية التعاون التجاري، كما أن نقل البضائع برا عن طريق الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيسهم في وصولها بسرعة وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.



وأوضح ان بلاده على أتم الاستعداد لاستقبال أول رحلة مباشرة من الكويت إلى العاصمة دوشنبيه عبر طيران الجزيرة، وهذا قد يتحقق في أقرب وقت بعد التوقيع على الاتفاق بين الجانبين، مضيفا انه بانتظار إعطاء إشارة الانطلاق من قبل الجزيرة، حيث ستشمل أول رحلة مسؤولين وصحافيين للاطلاع على معالم دوشنبيه، كاشفا عن عقد منتدى اقتصادي وتجاري يجمع رجال أعمال كويتيين وطاجيك في سبتمبر المقبل برعاية غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش انعقاد أعمال اللجنة الثنائية المشتركة في دورتها الثالثة بين البلدين التي ستعقد في دوشنبيه سبتمبر المقبل.



وعن المناسبة، قال انها مهمة جدا بالنسبة لنا، حيث إنها تمثل انتصار الحلفاء على النازية، لافتا إلى مشاركة آلاف الطاجيكيين في تلك الحرب سواء كمحاربين أو داعمين، ولا يمكن تغيير التاريخ ومساهمة الاتحاد السوفييتي وجميع الشعوب آنذاك كانت واضحة وأسفرت عن القضاء على النازية، حيث شارك مليون ونصف المليون من سكان طاجيكستان عام 1941 وتم إرسال أكثر من 300 ألف شخص إلى ساحات القتال أي ما يعادل 20% من سكان جمهوريتنا وقتل أكثر من 100 ألف، مشيرا إلى أسماء هؤلاء ومآثرهم منقوشة إلى الأبد في صفحات تاريخ شعبنا.



تشابه العادات والتقاليد



دعا زبيدوف المواطنين الكويتيين لزيارة بلاده خصوصا بعد رفع تأشيرة الدخول والحصول عليها عبر مطارات بلده التي تتمتع ببنى تحتية عالية الجودة لاستقبال السياح، حيث تتوافر فنادق 5 نجوم واهتمام بجميع المرافق السياحية، مضيفا ندعو الأشقاء إلى زيارة دول وسط آسيا والدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي والتي هي مناطق سياحية بالدرجة الأولى فضلا انها دول إسلامية وتتشابه مع الكويت في العديد من العادات والتقاليد.



وكشف عن انعقاد معرض تجاري بعنوان «طاجيكستان في الكويت» خلال سبتمبر المقبل لعرض المنتجات الطاجيكية خصوصا الزراعية.