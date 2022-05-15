عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن فريقا مشكلا من وزارتي «الأشغال» و«الداخلية» إضافة إلى «هيئة الطرق» ومستشارين عالميين قام بعمل اختبار لنفق دروازة العبدالرزاق يوم أمس الخميس، وذلك بحضور وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الفريق قام بعمل اختبار الاهتزازات للأعمدة وفحوصات أخرى، وسيقوم بإعداد تقرير مفصل وكامل بنتائج هذا الاختبار، مضيفة أن الوزير م.علي الموسى وجه المسؤولين في وزارة الأشغال والفريق المتخصص في عمل الفحوصات بضرورة إعطاء الأولوية والسرعة اللازمتين لإعداد التقرير الخاص بنتائج الاختبار مع خبراء الدعم الفني والعمل على معالجة الخلل وإعادة افتتاح هذا النفق بالسرعة الممكنة. ولفتت المصادر إلى أن ذلك يأتي بناء عن توجيهات مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة لمرتادي الطريق.