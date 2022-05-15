438.283 ناخباً وناخبة يحق لهم الاقتراع يوم 21 مايـو الجـاري



بداح العنزي - عبدالله الراكان



أُغلق أمس باب التنازلات في انتخابات المجلس البلدي والمقررة يوم 21 الجاري، حيث يخوض 36 مرشحا الانتخابات بعد تزكية المرشحين خالد مفلح المطيري في الدائرة السابعة، ونصار بن مهيني العازمي في «العاشرة».



وقد توزع المرشحون بالدوائر على النحو التالي:



٭ الدائرة الأولى (شرق): 4 مرشحين بينهم عضو المجلس البلدي الحالي د.حسن كمال.



٭ الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم): 3 مرشحين بينهم نائب رئيس المجلس البلدي الحالي عبدالله المحري.



٭ الدائرة الثالثة (الفيحاء): 8 مرشحين وتعتبر أكبر الدوائر في عدد المرشحين.



٭ الدائرة الرابعة (حولي): 7 مرشحين.



٭ الدائرة الخامسة (السالمية): 4 مرشحين.



٭ الدائرة السادسة (الفروانية): 4 مرشحين بينهم عضو المجلس البلدي الحالي فهيد المويزري.



٭ الدائرة الثامنة (الجهراء): 4 مرشحين.



٭ الدائرة التاسعة (الأحمدي): مرشحان.



وفي السياق ذاته، أعلن مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية العقيد حقوقي د. أحمد الهاجري أن عدد المرشحين في انتخابات المجلس البلدي 36 مرشحا، بينهم امرأة واحدة بعد تزكية مرشحين وإغلاق باب التنازلات أمس.



وأشار الهاجري في تصريح صحافي إلى ان عدد لجان الاقتراع 443 لجنة موزعة على 76 مدرسة في 8 دوائر انتخابية للمجلس البلدي، باستثناء الدائرتين السابعة والعاشرة لتزكية مرشحيها خالد المطيري ونصار العازمي، مؤكدا ان عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 438 ألفا و283 ما بين الذكور والإناث حسب كشوفات الناخبين لسنة 2021.



وأوضح أن التصويت في يوم الاقتراع سيكون بالجنسية الأصلية، وفي حال فقدانها او تلفها فإن على الناخب أن يتوجه إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات لاستخراج شهادة ليوم واحد فقط.