الدائرة الأولى
أيوب عبدالوهاب عبدالصمد الصفار
جراح سعد عبدالله راشد الدوسري
حسن علي خزعل حسن كمال
عبدالله حسن عبدالرضى شمساه
الدائرة الثانية
أحمد فهد راشد مبارك الدويله
عبدالله سلطان السالم
عبدالله عبدالعزيز عبدالله المحري
الدائرة الثالثة
بدر محمد راشد عبدالله العسعوسي
خليفة سلمان حمود حمدان الخده
زينب علي عباس عبدالله الحساوي
ضرار يوسف عبدالرحمن الدعيج
فهد مساعد سالم يوسف العبدالجادر
محمد بدر فهد مبارك الضاعن
محمد خالد علي عبدالله القديري
محمد عبدالهادي حسين دخيل اظبيه
الدائرة الرابعة
أحمد إبراهيم إبراهيم سالم المسيطير
جواد حسن عباس خلف قمبر
رازي عبدالرحمن سليمان المرشود
زياد عادل يوسف راشد بورسلي
سعود عبدالرحمن أحمد الكندري
طلال عباس بدر عبدالعزيز القطان
علي حميد أحمد جاسم صرخوه
الدائرة الخامسة
سالم محمود سالم البلهان
فاضل أسد محمد حسين علي
ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان
ناصر الدين باقر عبدالباقي أسد الله
الدائرة السادسة
إسحاق أحمد عبدالله إسحاق الكندري
عدنان جمعة سبتي جمعة سبتي
فارس شميريخ متلع غالب الديحاني
فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي
الدائرة السابعة
خالد مفلح خالد رويشد المطيري
الدائرة الثامنة
طلال ضايف سالم سعد الشمري
عبدالله عويد سلطان مشعان العنزي
عيد مفلح عيد هليل صغير المسيلم
نواف عجيل مطر بريم ابريم العنتري
الدائرة التاسعة
خالد وسمي سعد عبيد العازمي
ناصر حماد محمد عبدالله الكفيف
الدائرة العاشرة
نصار رجعان نصار مهيني العازمي