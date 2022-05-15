اختتمت يوم أمس فعاليات معرض البناء «بيتك» 2022 في الكويت التي احتضنت فعالياته قاعات ومرافق أرض المعارض في مشرف بتنظيم شركة معرض الكويت الدولي لتنظيم المعارض لمدة ستة أيام متتالية وسط إقبال من المستهلكين والراغبين في بناء المنازل والقسائم وبمشاركة فاعلة من حشد من العارضين لشركات ومصانع ومؤسسات وشركات محلية وكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء.



وقالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن الشركة على استعداد لاحتضان الفعاليات والمعارض المتخصصة في مواد البناء وغيرها التي تلبي احتياجات الجمهور، فضلا عن توفير الدعم اللازم لجميع المؤسسات والشركات المشاركة ومد جسور التعاون معهم في أي حدث وتوفير اللازم لهم وإتاحة الفرص لتسويق أفكارهم.



وبينت أن المعرض شهد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين الكويتيين منذ اليوم الأول من الافتتاح، حيث استقطب شركات البناء الوطنية والمقاولات المحلية المختلفة والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال، خاصة المهتمين بالبناء من أصحاب القسائم والمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين حصلوا على قسائم أو من ينتظرون المشاريع الإسكانية الجديدة للدولة.



كما أثنت الدهيم على جهود جميع القائمين على تنظيم فعاليات معرض البناء والمؤسسات الراعية لنجاح هذا الحدث المميز بصورة ملائمة، مؤكدة استضافة شركة معرض الكويت الدولي المعارض المتخصصة خلال الفترات المقبلة.



يذكر أن أرض المعارض الدولية في مشرف شهد على مدى 6 أيام متتالية تنافس في معرض البناء بين الشركات المشاركة البالغ عددها 73 مشاركا لعدد 146 جناحا مختصين في مواد البناء ومستلزماتها في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا لاقتناص رضا عملائها من رواد المعرض.



كما ضم المعرض مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع المتعددة والتي تعرض منتجاتها مثل الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح والطابوق الرملي والحجر الجيري والبلاط المتداخل لأعمال الزينة ومواد أعمال التكسية والديكورات الخارجية والداخلية والأدوات الصحية والصرف الصحي والألمنيوم والزجاج والقواطع الكهربائية والنوافذ.