رفعت الحكومة السورية أسعار شراء القمح من المزارعين بعد انتقادات كثيرة للتسعيرة القديمة التي كانت بحدود 1500 ليرة للكيلو.



وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن مؤتمر الحبوب رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة، إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة.

وقالت «سانا» إن ذلك جاء بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.



وجاء القرار بعد انتقادات كثيرة للسعر القديم، خصوصا من رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم، الذي اعتبر أن تحديد اللجنة الاقتصادية في الحكومة سعر شراء القمح من المزارعين بـ 1500 ليرة سورية، يضاف إليها 300 ليرة مكافأة، غير كاف للفلاح وأسرته والذي يعتمد في دخله الوحيد على منتجه من القمح.