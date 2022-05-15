عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية ليس لديها مانع لصرف بدل اجازات للمعلمين الذين كانوا قد عملوا في وزارات اخرى قبل انتقالهم للتربية كمعلمين، مشيرة الى ان بعضهم يملك رصيد اجازات من وزارته السابقة لذلك تنطبق عليه شروط بيع الاجازات التي اوصى بها ديوان الخدمة المدنية.



وكان القطاع الإداري بوزارة التربية اطلق خدمة إلكترونية جديدة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات تتيح استقبال طلبات الموظفين الراغبين بصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة وستخضع الطلبات للمراجعة الدقيقة قبل البت بها.



الى ذلك اعلن مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر ان الموجه الفني ومدير المدرسة هما اللذان يقيمان امين المكتبة في المدرسة.



جاء ذلك في كتاب وجهه الجويسر الى مدير ادارة المكتبات بوزارة التربية أحمد الماجدي وتلقت «الأنباء» نسخة منه حيث اشار خلاله «نود إفادتكم بأنه بناء على ما جاء في دليل المستخدمين لنظام تقرير الكفاءة التابع لوزارة التربية فإن المسؤولين عن تقييم كفاءة أمناء مكتبات المدارس هم الموجه الفني، ومدير المدرسة.



الى ذلك وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» اعلنت وزارة التربية عن تأجيل الاختبارات المقرر لها اليوم الأحد الى الاثنين جاء ذلك في بيان رسمي اصدرته التربية وقالت فيه» في ضوء اجراءات وزارة التربية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2022 بشأن تعطيل العمل حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالي رئيس دولة الامارات الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. تعلن وزارة التربية عن تعطيل العمل يوم الأحد 15 مايو في المدارس الحكومية والخاصة وديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية على أن يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الاثنين 16 الجاري. ودعت الوزارة إلى ترحيل اي اختبارات كانت مقررة يوم الأحد الى الاثنين 16 الجاري على أن تلتزم الإدارات المدرسية في جميع المراحل التعليمية بالدليل الإرشادي الخاص بنظام المجموعات.