أعلن نادي إسبانيول صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه فيسنتي مورينو قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وقال النادي الكاتالوني في بيان إن «إسبانيول قرر عدم الاستمرار مع فيسنتي مورينو كمدرب للفريق الأول»، كاشفا أيضا عن إقالة المدير الرياضي فرانسيسكو خواكين بيريس روفيتي.

وكان مورينو (47 عاما) وصل إلى إسبانيول في أغسطس 2020 بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية، وكان عقده سينتهي في يونيو 2023. ونجح المدرب في إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وحقق هدف الموسم الحالي المتمثل في إبقائه في دوري الأضواء.