يستقبل ميلان على ملعبه «سان سيرو» أتالانتا، وهو يعلم تمام العلم أن الظفر بالنقاط الـ 3 لهذه المباراة ضمن منافسات المرحلة الـ 37 من الدوري الإيطالي، قد تضمن له خطف اللقب من حامله ومطارده المباشر إنتر، في حال خسارة الأخير أمام كالياري.



ويحتاج ميلان المتصدر حاليا مع 80 نقطة إلى 4 نقاط من آخر مباراتين له هذا الموسم، ويقف على شفا إحراز أول لقب له في الدوري الإيطالي منذ العام 2011، كما أنه يمكن أن يتوج بعد أسبوع أمام ساسوولو، أحد الفرق الـ 6 التي مازالت تتنافس على تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.



وسيعزز ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي تقدمه بفارق نقطتين على إنتر حامل اللقب إلى 5 نقاط إذا ما تغلب على أتالانتا الذي لايزال يسعى لخطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



وسيضطر إنتر بعد ذلك للفوز في كالياري لضمان فرصة أخيرة نهاية الأسبوع المقبل في آخر مراحل الدوري. وتعتبر المهمة سهلة على الورق بالنسبة إلى «نيراتزوري»، نظرا إلى الفجوة الكبيرة مع مضيفه.



ولايزال فريق المدرب سيموني إنزاغي منتشيا بعد فوزه المثير 4-2 بعد التمديد بكأس إيطاليا على خصمه القديم يوفنتوس، ويأمل في استخدام هذه الجرعة الزائدة من الثقة للاحتفاظ بلقب «سيري أ».



وقال إنزاغي بعد رفع الكأس في الملعب الأولمبي في روما إنه «كلما احتجت إلى رد من الفريق، تلقيت ردا، من يوليو وحتى اليوم».



وأضاف: «لقد كانت أفعوانية عاطفية طويلة».



من جهته، لايزال كالياري متمسكا بالبقاء في الدرجة الأولى، مظهرا روحه القتالية العالية الأسبوع الماضي بانتزاع نقطة في ساليرنيتانا بفضل هدف التعادل في الدقيقة الـ 9 من الوقت المحتسب بدل الضائع.



ومع تواجده في منطقة الهبوط في المركز الـ 18 متأخرا بفارق نقطة خلف ساليرنيتانا، أنقذ كالياري نفسه من هبوط شبه مؤكد في ساليرنو.



ويواجه فريق جزيرة ساردينيا، إنتر ثم فينيتسيا متذيل الترتيب في اليوم الأخير، على أمل الخروج منها ضامنا مكانه في الأولى.



وأبقت نتائج الأسبوع الماضي الشكوك حول أكثر من الربع الأخير لترتيب الدرجة الأولى في دائرة خطر الهبوط، مع فوز جنوى المفاجئ على يوفنتوس 2-1، وفوز فينيتسيا 4-3 على بولونيا، ما أدى إلى تقليص الفارق عن سبيتسيا وسمبدوريا اللذين يحتلان المركز الخامس عشر.



وسط كل ذلك، تتوجه الأنظار إلى ساندرو تونالي الذي وافق على خفض راتبه ليجعل انتقاله إلى ميلان من بريشيا دائما الصيف الماضي، وقد بلغ الدولي الإيطالي مرحلة النضوج في خط وسط «روسونيري» الموسم الحالي.