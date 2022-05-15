

باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية أن خدمات الإنترنت المقدمة من قبل شركات مشغلي الاتصالات المتنقلة الثلاثة شهدت تطورا كبيرا خلال 2021، خاصة في عمليات التنزيل والتحميل عبر بروتوكول HTTP باستخدام شبكات «4G/5G».



وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات «CITRA»، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن سرعة متوسط التحميل على شبكة الجيل الرابع بلغت 32 ميغا بايت في الثانية، أما متوسط سرعة التحميل في عبر شبكة «5G» فبلغت 110 ميغا بايت في الثانية لتصل إلى أكثر من 3 أضعاف السرعة مقارنة بالجيل الرابع، وبلغ متوسط سرعة التنزيل 70 ميغا بايت في الثانية على شبكة الجيل الرابع، وفي الوقت ذاته، سجل التنزيل في شبكات «5G» زيادة بـ 4 أضعاف السرعة لتصل إلى نحو 328 ميغا بايت في الثانية.



وأشارت البيانات إلى أن متوسط الوقت الذي تستغرقه الشبكات في الكويت لعرض المتصفح المطلوب ودخول موقع الكتروني محدد بغرض التصفح يتراوح ما بين 6 و9 ثوان، بينما تقل على «يوتيوب» ليصل ذلك المتوسط إلى 1.3 ثانية فقط لظهور وتشغيل الفيديو.



وأظهرت البيانات أن هناك 3 ألعاب هي الأكثر استخداماً بنظام «الأونلاين» ومنها «FORTNITE»، «PUBG» و«FIFA21» حيث تختلف سرعة الاستجابة لتلك الألعاب، وتصدرت لعبة «FIFA21» تلك القائمة بمعدل 120 ميغابايت في الثانية تلتها «FORTNITE» بمتوسط 65 ميغا بايت في الثانية وجاءت «PUBG» أخيرا بمتوسط 60 ميغا بايت في الثانية.