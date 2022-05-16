القاهرة - محمد صلاح



اضطرت الفنانة أنغام لتأجيل بروفات والاستعدادات لبرنامجها الذي اتفقت على تقديمه مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية عاجلة دقيقة في الكتف، وأخرى في رسغ اليد، وذلك على إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.



وقالت أنغام: تحملت طوال سنوات هذا الألم ولم أستطع تحمله الأيام الماضية، لافتة إلى أنها ستخضع لفترة نقاهة تستمر لمدة 6 أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.



وأعربت أنغام عن سعادتها بالتفاف الجمهور معها وحرصهم على الاطمئنان عليها، ورفضت الخضوع لمقولة بعض المقربين منها إنها تعرضت للحسد بعد حالة النشاط الفني الذي عاشته الفترة الماضية من حفلات وبرامج، وأكدت أن الأمر ليس مفاجئا.