بعد انسحاب صناع فيلمي «ليلة عيد» للفنانة يسرا، و«تسليم أهالي» لدنيا سمير غانم من موسم أفلام عيد الأضحى، أعلن صناع فيلم «كيرة والجن» لأحمد عز وكريم عبدالعزيز الخروج من نفس الموسم، وعرض الفيلم أواخر يونيو المقبل، للحاق بأطول وقت ممكن من موسم الصيف.



وأعلنت الفنانة هند صبري، موعد عرض فيلم «كيرة والجن»، وذلك عبر «ستوري» حسابها الشخصي بموقع «انستغرام»، إذ أعادت نشر تصميم لبوستر الفيلم من قبل معجبي الفنان أحمد عز، ومكتوب عليه أن الفيلم سيعرض في أواخر شهر يونيو، ويشارك في بطولته هند صبري وهدى المفتي، سيد رجب، علي قاسم، أسماء أبواليزيد، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



وسيقدم الفنان كريم عبدالعزيز شخصية «أحمد عبدالحي كيرة» وهو رمز للوطنية، كما سيقدم الفنان أحمد عز شخصية «عبدالقادر الجن» وهو رجل شرير.