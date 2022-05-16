فيصل سلطان: أعمال البناء والتأجير المسبق في «ريم مول» تتقدم بشكل جيد



أعلنت الشركة الوطنية العقارية، والتي تعمل حاليا على تطوير مشاريع ضخمة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022.

حيث ارتفعت ارباح الشركة بنسبة ١٣٨% محققة صافي أرباح خاص بمساهمــي الشركـــة الأم بقيمــة 3.3 ملايين دينار، أي ما يعادل 2.22 فلس لكل سهم، عن الربع الأول من عام 2022، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 1.4 مليون دينار، أي ما يعادل 0.92 فلس لكل سهم، عن الربع الأول من عام 2021.



وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 8.3 ملايين دينار، للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021. وقد بلغ اجمالي الأصول 598 مليون دينار كما في 31 مارس 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 23% مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2021.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان العيسى: ابتدأت الشركة العام 2022 بتحقيق نتائج جيدة، على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي السائدة، وذلك بفضل تدابير المخاطر السليمة التي تحرص إدارة الشركة على تنفيذها.



وأضاف: مستمرون باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذه الأوقات غير المسبوقة، من أجل ضمان المحافظة على الملاءة المالية للشركة والوفاء بوعودنا لمساهمينا.



وقال سلطان: بالإضافة إلى عملياتها الرئيسية في قطاع العقار، فإن الشركة الوطنية العقارية هي أكبر مساهم بحصة نسبتها 22.3% في شركة أجيليتي للمخازن العمومية، حيث تعمل أجيليتي وتستثمر في الشركات التي تطور سلاسل الإمداد وتجعلها ذكية، وأكثر سرعة واستدامة وعدلا وكفاءة.



وتتمتع أجيليتي بسجل حافل بالنمو وخلق قيمة مستدامة لمساهميها، وقد نجحت في إثبات مكانتها كمزود رائد لخدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار.



وأضاف سلطان: شهد الأداء التشغيلي والمالي لشركة أجيليتي في الربع الأول من عام 2022 تحسنا مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركة الوطنية العقارية للربع الأول من عام 2022.



وعن التخارج من بعض الأصول، قال سلطان: إن تركيز الشركة على المدى القصير سوف يكون على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة.



من جانب آخر، كشف سلطان أن أعمال البناء والتأجير المسبق في ريم مول تتقدم بشكل جيد، وقد بلغت نسبة اكتمال الأعمال ما يزيد على 98% كما في نهاية مارس 2022، وتابع: تم خلال الربع الأول من العام 2022 افتتاح أول متجر في الريم مول وهو كارفور هايبر ماركت.



ويقع مجمع ريم مول في جزيرة الريم في أبوظبي ويعد من أكبر مشاريع التجزئة والتسلية وتناول الطعام والترفيه، كما يضم أكثر من 450 متجرا، وسوف يستقطب كبرى العلامات التجارية في المنطقة والعالم، والتي سبق أن أكدت تأجيرها في المجمع.