زعماء العالم توافدوا على أبوظبي وهنأوا الرئيس الإماراتي: يحمل أمانة عظيمة لخير شعبه

أكد مجلس الوزراء ان انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد وأبناء الشعب الإماراتي الشقيق، مشددا على ثقته الكاملة في قدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على مواصلة المسيرة المباركة للدولة على طريق التقدم والازدهار واستكمال دورها البارز بما عرف عن سموه من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة.

هذا، وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على رأس وفد برلماني لتقديم واجب العزاء لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه.

وقدم الغانم العزاء إلى رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات وعدد من قيادات الدولة.

وتواصل أمس توافد قادة وزعماء العالم إلى الإمارات، حيث تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التعازي والمواساة في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأعرب القادة عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات في راعي المسيرة المباركة، مؤكدين أنه كان قائدا حكيما ملهما حظي بمحبة الجميع واحترامهم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» ان الزعماء والقادة والمسؤولين هنأوا أيضا رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ليكمل مسيرتها الملهمة التي بدأها المؤسسون ومن سار على نهجهم في العمل والإخلاص لرفعة الدولة ومكانتها، متمنين له التوفيق في حمل هذه الأمانة العظيمة والعمل لما فيه الخير لشعبه وشعوب العالم أجمع.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن جزيل شكره وتقديره «للمشاعر الصادقة التي أبداها أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم».