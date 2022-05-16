اتخذت احتجاجات منتشرة في أنحاء إيران على خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية منحى سياسيا، إذ ردد المحتجون شعارات تدعو كبار قادة البلاد للتنحي، وذلك وفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل ما لا يقل عن 4 متظاهرين.



وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بعض المدن بسبب قرار الحكومة خفض الدعم مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية التي تعتمد على الطحين.



كما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار بعض السلع الأساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية.



والآن وسع المحتجون مطالبهم ونادوا بمزيد من الحرية السياسية وإنهاء الجمهورية الإسلامية وإسقاط زعمائها، بحسب شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت متظاهرين يحرقون صور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، داعين إلى عودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.



وأظهرت لقطات على تويتر احتجاجات في عشرات الأقاليم مثل أردبيل وخوزستان ولورستان وخراسان الرضوية.

وقالت بعض وسائل الإعلام التابعة للدولة إن الهدوء عاد إلى البلاد.



ولكن الاحتجاجات استمرت الأحد فيما لا يقل عن 40 مدينة وبلدة في أنحاء إيران، بما في ذلك بلدة كوتشان بالقرب من الحدود مع تركمانستان ومدينة رشت الشمالية ومدينة همدان بغرب البلاد، وفقا لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأفاد سكان بالعاصمة اتصلت بهم «رويترز» بأن هناك انتشارا مكثفا لقوات الأمن في أنحاء طهران.