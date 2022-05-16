القاهرة - خديجة حمودة و(أ.ش.أ)



واصلت القوات المسلحة جهودها المكثفة التي تبذلها في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، حيث تمت محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الأيام الـ 3 الماضية.



ونجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا.



وتم ضبط 2 آر بي جي و3 رشاشات متعددة ومسدس و60 طلقة أنواع، كما تم قتل 4 أفراد تكفيريين، وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.



من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ امس، بمعاقبة 4 إرهابيين من كوادر وعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمة أخرى في القضية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم جميعا بالانضمام إلى تنظيم «داعش» والتخابر مع قياداته خارج البلاد، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت الدولة الحيوية داخل مصر.