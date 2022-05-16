أعلنت نجمة البوب الأميركية بريتني سپيرز، التي كشفت عن حملها الشهر الماضي، في رسالة نشرتها على إنستغرام مع شريك حياتها سام أصغري، عن فقدان جنينها بسبب «حالة إجهاض تلقائي».



وكتبت المغنية البالغة 40 عاما، وهي أم لطفلين، وشريك حياتها البالغ 28 عاما «ببالغ الحزن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة أثناء الحمل».



وفي 11 أبريل الفائت، كتبت المغنية التي طارت شهرتها في سنوات المراهقة بفضل أغنيات ضاربة حققت انتشارا عالميا كبيرا على إنستغرام «لقد أجريت اختبار الحمل.. أنا أنتظر طفلا». وأتى الخبر بعد 5 أشهر من إنهاء القضاء الأميركي في لوس أنجيليس (غرب) وصاية والد بريتني، جيمي سبيرز، عليها. وكانت قد فرضت الوصاية عليها عام 2008 بسبب اضطرابات نفسية تعرضت لها النجمة، والتي وصفت طريقة ممارسة والدها لهذه الوصاية بأنها «مؤذية».



ولبريتني سپيرز طفلان يدعيان شون وجايدن من زوجها السابق كيفين فيدرلاين.