توفي المخرج البرازيلي برينو سيلفيرا البالغ 58 عاما، والذي شارك بانتظام في المهرجانات الدولية، جراء تعرضه لنوبة قلبية خلال تصوير أحدث أفلامه، على ما أعلنت شركة الإنتاج التي يتعامل معها ووسائل إعلام محلية.



وقالت دار «كونسبيراساو فيلميس» المنتجة لأعماله في بيان، إن برينو سيلفيرا، المعروف خصوصا بفيلمي «دويس فيليوس دي فرانسيسكو» (2005) و«غونزاغا» (2012)، كان «رمزا للثقافة والفن».

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن المخرج أصيب بنوبة قلبية أثناء تصوير فيلمه الجديد «دونا فيتوريا» مع الممثلة فرناندا مونتينيغرو التي اشتهرت في الخارج بدورها في فيلم «سنترال دو برازيل» للمخرج والتر ساليس.