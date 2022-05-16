على مستوى الجامعات الخاصة والجامعة الحكومية.. وفي المركز الـ 24 عربياً

فهد العثمان: جامعة AUM تحتل المرتبة الأولى في الكويت

ترصد أين سيصلون وظيفياً بعد 5 سنوات

علاقة الجامعة بالطلبة دائمة ولا تنقطع بعد التخرج

مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.. شعار سائد بتأثير مدمر

عملية التدريب بعد التخرج.. عملية مهمة وليست رفاهية

للتنمية البشرية جناحان.. التعليم ومؤسسات العمل الفاعلة

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم



نظمت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) في المركز الثقافي بالجامعة، مساء الخميس الماضي، حفل جائزة الشركات المتميزة (AUM CORPORATE AWARD 2022)، وذلك وسط حضور كبير من قياديي كوكبة من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى المحلية والعالمية والاقليمية العاملة في الكويت، وقدمت الحفل الإعلامية لجين عمران.



وخلال الحفل قال رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، فهد العثمان، في كلمة له، أن جامعة (AUM) استطاعت أن تحقق الاعتماد الاكاديمي العالمي في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال وبدرجة متميزة، ووفقا للتصنيف من وكالات التصنيف العالمية استطاعت (AUM) أن تكون الجامعة الأولى في الكويت، وذلك على مستوى الجامعات الخاصة والجامعة الحكومية، وكذلك عربيا إذ حققت المركز الـ٢٤، وقبل شهرين استطاعت كلية إدارة الأعمال أن تدخل قائمة الـTOP10، وتكون في المركز العاشر بين كافة الجامعات في الدول العربية والأولى في الكويت، وكلية الهندسة جاءت في المرتبة الـ17 عربيا.



وأضاف العثمان أن الإنجازات التي حققتها (AUM) أساسية وضرورية لأي جامعة «رصينة»، إذ لا يمكن أن تكون جامعة حقيقية ولها مكانتها في العالم من دون أن تستوفي المتطلبات الخاصة بالتصنيفات، ولكننا نعتقد أن هذا هو الحد الأدنى المطلوب، كاشفا أن AUM تفكر في طلبتها وخريجيها بطريقة مختلفة وترصد أين سيصل بعد 5 سنوات، وتعتبر الأمر مقياسا للنجاح.



وأوضح العثمان ذلك قائلا: «إذا حقق خريج الـAUM نجاحا في حياته المهنية وحياته الشخصية وبرز وأصبح شخصا فاعلا بشكل إيجابي في الاقتصاد والمجتمع نكون قمنا بدورنا ونجحنا، أما إذا ما تحقق هذا الأمر فيكون هناك شيء خطأ، وهو ما يضع تحديا أكبر بكثير من أن نستوفي المتطلبات الأكاديمية وتخرّج الطلاب، وهو الأمر الذي يضع علينا عبئا كبيرا في أن نتابع طلبتنا بعد التخرج، ونكون فاعلين برصد ما يحدث في المجتمع والاقتصاد وهنا تظهر أهمية وضرورة الشراكة الاستراتيجية بيننا وبين شركائنا ومؤسسات العمل بصورة عامة».



ووجّه العثمان حديثه للمكرمين في جائزة الشركات المتميزة قائلا: «العلاقة بين جامعتنا وبينكم هي علاقة شراكة فعليا، وهو أمر واقعي وحقيقي، والفرحة الكبيرة حين نرى طلبتنا يتخرجون، ولكن الفرحة الأكبر حين نراهم يعملون ويندمجون وينجحون وهذا لا يمكن أن يحدث من دون جهودكم وتميزكم واهتمامكم».



من جهة ثانية، قال العثمان: «من دون نهضة اقتصادية، ومؤسسات فاعلة، لا يمكن للتعليم أن يتطور، خصوصا أن التعليم ليس مستقلا بذاته، وهناك ارتباطا وتداخلا بين كافة الأنشطة، وأن النهضة الاقتصادية تظهر حين تكون هناك مؤسسات فاعلة، والتي لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا كانت سياستها وإداراتها في الموارد البشرية متميزة».



وأضاف العثمان أن المؤسسات تنجح بقدرتها على إدارة القوى البشرية في العمل، مبينا في الوقت ذاته أن مدخلات التنمية البشرية تتشكل من الطلبة، وأنهم إذا لم يمروا بإجراءات تطلق لهم العنان لينطلقوا وتتشكل لديهم الثقافة، ومن ثم تأتي المؤسسة وتقدم لهم التدريب الذي يؤهلهم، ستمر سنوات ولن تظهر كفاءات بالقدر الذي نحتاج اليه، وبالتالي يتراجع الأداء في المجتمع والاقتصاد، وأن التنمية البشرية لها جناحان، الأول هو التعليم والآخر هو التنمية الاقتصادية أو مؤسسات العمل الفاعلة في القطاع الخاص.



وفي سياق متصل، تناول العثمان مصطلح «مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل»، مبينا أنها تعكس فكرا سائدا ولكن تأثيرها مدمر، خصوصا أن مخرجات التعليم هم الخريجون الأفراد، واحتياجات سوق العمل هي الوظائف والدورة الاقتصادية، ما يعني أن الخريج هو الذي يتواءم مع احتياجات سوق العمل.



وسرد العثمان إشكاليات مصطلح احتياجات سوق العمل، مبينا أن مفهومه في الكويت هو احتياجات أجهزة الدولة وما يصدر عن ديوان الخدمة المدنية، ولا تشمل القطاع الخاص والقطاع شبه العام، وهو ما يعطي إيحاء وكأننا نتكلم عن سوق العمل كله، والحقيقة نتحدث فقط عن احتياجات الوظائف داخل القطاع الحكومي، مبينا أن احتياجات الوظائف في القطاع الخاص وشبه الحكومي لا توجد في شأنها إحصائيات متخصصة أو دراسات، فقط قد تكون لدينا إحصاءات عامة بشأنها.



وذكر إشكالية أخرى تعني أن مفهوم احتياجات سوق العمل يستهدف فقط الاحتياجات الحالية من خلال رصد الوظائف في الوزارات والإدارات الحكومية، وهو إجراء غاب عنه عملية استشراف الاحتياجات المستقبلية للعمل، وهو أمر يتطلب خططا مستقبلية لأجهزة الدولة لنعرف احتياجات البشر ونوعيات الأعمال التي ستنتج عنها، ناهيك عن أن كثيرا من الوظائف والنسبة الأكبر من وظائف القطاع الحكومي هي وظائف بلا عمل، وأن المشكلة تظهر واضحة في أننا نريد أن نوائم بين مخرجات التعليم مع هذه الحالة المشوهة والخاطئة وهو أمر له ضرر كبير.



واستعرض العثمان الصورة الكاملة لمخرجات التعليم عبر تطوير الأفراد، مبينا أن التمسك اللصيق بفكرة التخصص وحرص الشاب الصغير عليه، يشوه عملية التنمية البشرية، لأنها لا تعكس الواقع الحقيقي، إذ إن خريج الهندسة ليس مهندسا، بل هو خريج هندسة ومشروع مهندس ولابد أن يعمل في الميدان ويمارس النشاط لـ 3 أو 4 سنوات، وحينها نقول بات مهندسا، ولكن إذا لم يمارس النشاط فهو لا يزال خريج هندسة.



وتطرق العثمان إلى أن الطلبة في عمر الـ18 عاما باتوا مطالبين باختيار التخصص فعليا، وهو ما زال في مرحلة الاستكشاف فيختار التخصص بشكل شخصي، ولكن يجب أن نعرف أن ما يدرس في تلك الفترة عبارة عن علوم تدريبية واجتماعية وإنسانية وأشياء أخرى الغرض منها ليس بشكل دقيق ومطلق التخصص، بل مساعدة الطالب على النضج وأن يكون لديه اطلاع من كل الاتجاهات على مختلف العلوم، وبالتالي لا يزال يستكشف ميوله واستعداداته، فبات طبيعيا أن يدخل الطالب في تخصص اعتقد أنه يحبه، وفي نهاية الأمر وجد نفسه يميل أو لديه استعدادات أكبر في أماكن أو تخصصات أخرى.



وتابع قائلا: «إلى أن ينهي الطالب المرحلة الجامعية هذه مرحلة الاستكشاف، بعدها يدخل المؤسسة من 1 إلى 3 سنوات تدريب عملي وميداني، تظهر الفروقات فردية ويدرس كل موظف ليظهر من لديه استعدادات للعلاقات العامة، وآخر للمبيعات أو المحاسبة أو العمليات وهذه أمور ما تظهر بالضرورة في الدراسات الأكاديمية ولا التجهيز الأكاديمي بل يبين في جو العمل، فعملية التعليم تختلف عن عملية التأهيل الوظيفي.



وأشار العثمان أن المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تحرق المراحل التي من المفترض أن يمر بها الخريج، موضحا أن هناك افتراضا بأن من يتخرج من الجامعة بات جاهزا، وهو أمر غير صحيح، والحقيقة أنه أنهينا مرحلة التعليم والآن ندخل مرحلة التدريب أو التأهيل الوظيفي ليتعود الخريج على جو العمل ويكتشف إمكانياته وقدراته.



دافع وشغف الخريجين



أكد العثمان أهمية الدافع والشغف لدى الخريجين لأنهما مفتاح النجاح في عملهم والعطاء والنمو، مبينا أن الدافع لا يأتي بالقوانين والحضور والانصراف والعقاب فهذه أمور تجعله موجود على رأس عمله، ولكننا نريد روحه ووجدانه وجوارحه في العمل لكي يستطيع أن ينمو ويعطي، وهذا لا يحدث إلا حين نضع الشخص في مجال يتناسب مع استعداداته.



التفاؤل خيار.. وليس حالة



قال العثمان: «شئنا أم أبينا فقدرنا هو التفاؤل ولا نملك إلا ان نتفاءل في بلد الخير، ومع كل السلبيات إلا أنه داخل أعماق قلبي اشعر بالتفاؤل لانه خيار وليس حالة، وأسال الله التوفيق للجميع وللكويت الخير والأمن».



التدريب بعد التخرج..ليس رفاهية



شدد العثمان على أن عملية التدريب بعد التخرج مهمة جدا وإلى اقصى حد، وليست رفاهية على الإطلاق، إذ يساعد الخريج على التعود وأن يبدأ في تلمس طريقه خصوصا في ظل المتغيرات التي سيشهدها في بيئة العمل والتي تختلف عن بيئة الدراسة إذ بات الخريج مطالبا بالتعامل مع مراحل عمرية مختلفة ورؤى متباينة ومحملا بالمسؤوليات.



تدني الإدارة والأداء



وما يتم طرحه دائما حول عدم تحقيق مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل أمر غير صحيح، لأننا في الكويت نقوم بهذه المواءمة بدءا من توزيع البعثات والوظائف وتحديد احتياجات سوق العمل الخاطئة لندمر بذلك التنمية البشرية. إنه فكر خاطئ يضع شعارا معينا إلا أن الهدف شيء آخر. من هنا نلاحظ أن هناك تدنيا في مستوى الإدارة على صعيد البلاد وتدني في الأداء وفي العملية الاقتصادية، وكلها نتيجة حرق للمراحل في ظل غياب التوجيه.



العبلاني: دور رائد لـ «الوطني» في توظيف المواطنين

تكريم بنك الكويت الوطني يتسلمه عماد العبلاني

أوضح مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبلاني «أن القطاع الخاص والجامعات، وعلى رأسها «AUM» عليها دور ريادي للنهوض بالمجتمع الكويتي»، مبينا أن «الوطني» ومن خلال تأصيله لمبدأ إعطاء الفرص وتأهيل الكوادر الكويتية فإنه يبذل الكثير في سبيل ذلك».



وأضاف أن «المنافسة تدفع بعض البنوك لاستقطاب كوادر «الوطني»، وهو ما كان يحزننا في بداية الأمر لكن الاستثمار في الكوادر الكويتية سيعود على السوق المحلي بالنهاية»، مؤكدا أن العلاقة بين «الوطني» و«AUM» إستراتيجية وستستمر. وذكر أن الإجازة الجامعية مثل رخصة القيادة تجعل من حاملها سائقا لكنه إذا دخل «الوطني» فإن البنك يحوله من عادي إلى سائق «فورميلا ون».





زياد العمر: «بيتك» لديه أكبر نسبة موظفين كويتيين

تكريم بيت التمويل الكويتي «بيتك» يتسلمه زياد العمر

قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، زياد العمر إن البنك ملتزم بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين والشباب الكويتي الطموح، حيث أثبت ريادته باستقطاب وتأهيل الموارد الوطنية، كما أنه نجح في تحقيق معدلات تكويت متميزة، إذ تراوحت نسبة التعيينات في البنك خلال السنوات الأخيرة ما بين 97 و100% من المواطنين.



ولفت إلى أن «بيتك» لديه أكبر نسبة من الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص، وهو مصدر فخر نابع من إيمان البنك بأن الموارد البشرية من أهم الأصول لأي مؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن «بيتك» تجمعه شراكات مع مختلف الجامعات والكليات، وعلى رأسها «AUM» لدعم الشباب الكويتي.



هالة الشربيني: «برقان»ملتزم باكتشاف المواهب

كريم بنك برقان تتسلمه هالة الشربيني

علقت رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير في بنك برقان، هالة الشربيني على كلمة العثمان قائلة: إن كل فرد يتمتع بموهبة في المكان الذي هو فيه، ودورنا ومسؤوليتنا والتزامنا في بنك «برقان» اكتشاف تلك المواهب وتحديد المهارات. وذكرت أنه عند استقطاب الشباب للعمل فإن كل واحد منهم سيكون ناجحا في تخصصه، حيث إن البنك يصنع القياديين، مؤكدة أن «برقان» ملتزم بتوظيف الخريجين وإكمال مسيرة نجاحاتهم.



صادق عبدالله: «التجاري»يؤكد تميز خريجي «AUM»



قال مدير عام الموارد البشرية في البنك التجاري الكويتي صادق عبدالله، إن خريجي جامعة «AUM» متميزون، مقدما الشكر الى الجامعة على مركز التطوير الوظيفي (توطين) والذي يقدم العديد من فرص العمل للشباب الكويتي.



عمر العبدالجادر: ارتفاع عدد الشركات يزيد فرص التوظيف



قدم مساعد المدير العام للموارد البشرية بالبنك الأهلي الكويتي، عمر العبدالجادر، الشكر لجامعة «AUM» وعلى التكريم والمستوى العالي للتنظيم. وبين أن زيادة عدد الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة في ملتقى التوظيف يساعد على زيادة فرص التوظيف للطلبة.



خالد الرحماني: سوق العمل بحاجة لتوجيه مخرجات التعليم



شكر المدير التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، خالد الرحماني «AUM» ود.فهد العثمان على كلمته التي لامست واقعا فعليا، حيث إن السوق بحاجة لتوجيه المخرجات والتدريب والوقوف على رغبة الطلبة، وشكر الرحماني الملتقى الذي اتاح الفرصة للقاء الشركات والطلبة للتركيز على المخرجات ومتطلبات سوق العمل.



وليد الربيعان: «نفط الكويت» حريصة على العلاقة مع الجامعة



قال مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي في شركة نفط الكويت وليد الربيعان، إن تكريم الشركة من قبل «AUM» دليل على الإرادة في توطيد علاقات العمل والتعليم وحرصهم على إيجاد فرص وظيفية لطلابهم المتميزين.



عبدالله العجمي: «AUM» شريك رئيسي لـ «كيبك»



أوضح نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال في (كيبك)، عبدالله العجمي، أن الشركة تبني مصفاة الزور وهي اكبر مصفاة في العالم، وإنتاجها يقدر بنحو 615 ألف برميل يوميا من المكررات، وهي كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأكد أن «AUM» شريك رئيسي لا غنى عنه في المرحلة القادمة، مبينا أن خريجيها أظهروا كفاءة وتميزا، بجهود د.فهد العثمان، متمنيا استمرار الشراكة والتعاون بين الجامعة و«كيبك».



محمد الشرهان: جامعة «AUM» تهتم بالخريجين



شكر مدير إدارة الموارد البشرية في شركة إيكويت للبتروكيماويات، محمد الشرهان، جامعة «AUM» والتكريم والاهتمام بالعنصر البشري والخريجين الذين تهديهم الجامعة للكويت وللقطاع الصناعي والخاص بشكل عام. وأثنى الشرهان على المخرجات المميزة، معلقا على كلمة العثمان فيما يتعلق بمخرجات التعليم، مبينا أن المطلوب مواءمة التوصيف الوظيفي ومستوى الفرص الوظيفية التي نوفرها للمستوى المرتفع لشباب الكويت، فخريجو اليوم غير ويجب أن يكون لديهم حجم مسؤوليات غير لأنهم في فترة تختلف عن السابق.



محمد العوضي:«شلمبرجير» تدعم المواهب



أوضح مدير عام الموارد البشرية في شركة شلمبرجير محمد العوضي، أن إحدى القيم التي تتبعها الشركة دعم المواهب المحلية وتطويرها والاستثمار فيها، بالتعاون مع الجامعات الموجودة بالكويت. وذكر أن الشركة لديها تجربة ولها تاريخ طويل مع الـ «AUM» لتعيين خرجيها، والاستثمار في تطويرهم للتقدم دائما في حياتهم العملية.



حمد المصيبيح: نسبة كبيرة من موظفي «زين» خريجو «AUM»



قال مدير إدارة العلاقات العامة بشركة زين الكويت، حمد المصيبيح، إن 5% من موظفي الشركة من خريجي «AUM» وهي نسبة كبيرة، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الشراكة مع الجامعة، والتي بدأت منذ 2013.



«صناعات الغانم» و«AUM».. شراكة استراتيجية



قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صناعات الغانم، أنس العتيقي، إن شراكة «صناعات الغانم» مع «AUM» إستراتيجية، مبينا أنه كان خريجا لأول دفعة ماجستير في الجامعة والآن يتقلد هذا المنصب.



العواد: 25 فرصة عمل جاهزة للخريجين لدى «المشتركة»



قال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعلاقات العامة في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات د.محمد العواد، إن الشركة تعد من الشركات الرائدة في قطاع المقاولات في السوق الكويتي، وهو أمر جيد لشريحة الخريجين نظرا لكون قطاع المقاولات مستقطبا لهم بشكل دوري.



وأعلن العواد أن الشركة توفر في الوقت الراهن نحو 25 وظيفة لخريجي الجامعة الجدد في مختلف التخصصات، معتبرا إياها بادرة شكر لـ«AUM». وأوضح أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات الصعبة والأقل جاذبية للخريجين، لافتا إلى أن هذا القطاع يعد مصنعا للرجال مثل الخدمة العسكرية.



ناجي الرشيد: «المحاسبة» يدرب الخريجين باستمرار



قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات في ديوان المحاسبة، ناجي الرشيد، إن ديوان المحاسبة يعد من الجهات التي تعمل على التعاون المستمر في تدريب الخريجين لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة وبعدها يدخل لسوق العمل.



عارف العجمي: جودة مخرجات الجامعة



وجّه الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة علي عبدالوهاب المطوع، عارف العجمي، شكره للدكتور فهد العثمان على الكلمة التي ألقاها وعلى تميز وجودة مخرجات التعليم التي تقدمها جامعة «AUM» للسوق.



تكريم هاليبرتون.. والمشروعات السياحية



قامت الجامعة بتكريم شركة هاليبرتون وتسلم التكريم شريك أول لأعمال الموارد البشرية نواف العصيمي، كما تم تكريم شركة المشروعات السياحية وتسلم التكريم مدير الموارد البشرية أحمد سرور.

www.aum.edu.kw