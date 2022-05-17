دلال العياف



شهدت أروقة مسرح أرض المعارض بمشرف ليلة من ليالي العمر، في مهرجان «ليلة عمر» للمنتج عبدالعزيز الذيدي، أدخلتنا في أجواء ساحرة أذهلت كل من حضر من جمهور غفير مذهل من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، حيث اكتظ المسرح به في قاعة أرض المعارض، وسط تفاعل كبير وملحوظ مع نجمي الحفل أنغام وفؤاد عبدالواحد.



وكان لـ «الأنباء» لقاء سريع مع عبدالواحد قبل بدء الحفل، حيث رحبنا به، وسألناه عن سبب غيابه الطويل عن الكويت، فرد: الكويت الحبيبة بلدي الثاني، وأنا ما أقدر أطول عليها، ودائما أزورها، وكان آخر لقاء بمحبيني بالكويت في العيد الوطني بدار الأوبرا، وجمهورها مذهل في كل مكان، سواء مركز جابر أو أرض المعارض، وبكل بقعة من بقاع أرض الكويت، وشكرا لكم صحيفة «الأنباء» الغراء التي دائما وأبداً تشكل داعما لي، وأهلا وسهلا بكم ونورتونا.



بعد ذلك، صعد فؤاد على المسرح بعد أن قدمته الإعلامية الرائعة حليمة بولند بأناقتها وشياكتها المعهودة، حيث ظهرت بفستان أسود لامع طويل، وتلقى عبدالواحد ترحيبا حارا من الحضور، واستهل بأغنية «تعلم ما تعيش الا على القمة وخلك فوق وفوق»، ومن ثم قدم موالا أظهر فخامة صوته، وشدا بمجموعة مختارة من أجمل أغانيه مثل «اتخيلك، خاتم سليمان، خنجر يماني، جابك الله، غلطتك»، وختم وصلته بأغنية من التراث الكويتي الأصيل وهو «سرى الليل».



وصعد المنتج عبدالعزيز الزيدي على خشبة المسرح ورحب بالجمهور وعبر عن امتنانه لهم، وأشار الى انه قام بإنشاء مسرح جديد خاص بمهرجان «ليلة عمر»، معبرا عن سعادته بقوله: «ماني قادر أشوفكم من كثركم، نرحب فيكم في ليلة عمر، ونسعى دائما لتقديم ما يتناسب مع أذواقكم الراقية، ونحن موجودون لإسعادكم، وان شاء الله تستمتعون معنا».



وفي الوصلة الأخيرة، صعدت الفنانة المصرية أنغام لتشدو بصوتها العذب، وخصت «ليلة عمر» بأغنية حصرية وهي أغنية «مش ضعيفة»، ومن ثم غنت «حالة خاصة جدا»، وألحقتها بـ «اهو دا اللي عنده قلبي، عمل كل اللي عليه» وأذهلت الجمهور بغناء مجموعة من أعمالها المختارة بدقة وأسعدت الجمهور بها.



جهد الشباب



بذل الشباب القائمون على التنظيم في مهرجان «ليلة عمر» مجهودا لافتا وعلى أكمل وجه في دخول الجمهور وخروجه ومساعدة الجميع للوصول إلى مقاعدهم بكل سهولة، وهو ما أدخل الراحة الى النفوس واستمتع الحضور بالحفل والنجوم المشاركين والأغاني التي تم تقديمها.