عبدالحميد الخطيب



يستعد فريق مسرحية الأطفال الهادفة «Zetora» للسفر الى دولة الامارات العربية المتحدة لتقديم عروض ضمن أنشطة مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2022، ذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية (20 و21 و22 الجاري)، حسبما أعلن منتج المسرحية والمشرف العام الفنان عبدالمحسن العمر.



والمسرحية من تأليف: جاسم الجلاهمة، إخراج: شملان هاني النصار، إشراف عام: عبدالمحسن براك العمر، ويشارك فيها كل من: هنادي الكندري، ليالي دهراب، رهف العنزي، فتات سلطان، ايمان فيصل، محمد الحداد، أحمد النجار، حسن عبدال، روان العلي، زين بوراشد، أحمد الف، وآخرين، وتدور أحداثها في مدينة خيالية، تفرق بين سكانها العنصرية والطبقية، حتى يأتي جيل جديد يواجه التقاليد القديمة وينشر الحب والتعاون والاخاء بين الجميع.



جدير بالذكر ان مسرحية «Zetora» خاضت المنافسة في موسم عيد الفطر السعيد وحظيت بنجاح لافت، حيث شهدت العروض على خشبة مسرح صالة الاتحاد الكويتي لكرة اليد بالدعية إقبالا جماهيريا كبيرا، وكان النجم عبدالعزيز لويس قد قام بتلحين أغنية خاصة مع بداية عرض المسرحية، تتحدث كلماتها عن العيش بسعادة رغم الظروف وتخلي الأحبة، وهي كلمات علي بو غيث، وتوزيع ومكس ماستر علي المتروي، وأداء الفنانة رهف العنزي.