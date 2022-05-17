القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما تداول من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة الـ«30 ألف معلم» نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة «2022 ـ 2023».



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت الوزارة على أن مسابقة الـ«30 ألف معلم» قائمة كما هي دون إلغاء، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها بشكل رسمي في مؤتمر صحافي خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه جار العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم التقديم في المسابقة إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: «jobs.caoa.gov.eg».

وأضافت أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.



الى ذلك استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول منشآت وتجهيزات الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي يبلغ عددها 6 جامعات تكنولوجية بالمرحلة الثانية.