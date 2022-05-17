القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة وتعمل على عدة محاور في مجال التصنيع الإلكتروني بمصر.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجها إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.



وقال الوزير طلعت إن الوزارة قاربت على الانتهاء من مركز تصنيع الإلكتروني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم العمل به خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدا أن الوزارة تعمل من أجل أن تكون مصر مركزا لمثل هذه الصناعات في المنطقة.



وأضاف أن هناك عددا من الشركات العالمية التي قامت حاليا بافتتاح مراكز لها بمصر في إطار خطوة اتخذتها هذه الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها بهذه الصناعة المهمة في ظل نمو الطلب العالمي على هذه المنتجات.



وشدد على أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز قدراتها ومكانتها في هذه الصناعة، حيث تحظى بالعديد من المزايا التنافسية في مجال خدمات القيمة المضافة وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.



وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة المناخ الملائم لدعم وتنمية هذه الصناعة المهمة في إطار المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى أهم الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.



وأشار المهندس الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها استراتيجية لبناء القدرات الرقمية لتوفير الكوادر والكفاءات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.



وشدد على أن الوزارة تهدف إلى توفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية بما يضمه من معامل متطورة وكل مراحل التصنيع الإلكتروني.