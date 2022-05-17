ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة الغبار التي تضرب الأراضي السورية لاسيما المناطق الشرقية والشمالية منذ يومين، حيث أفادت مصادر طبية سورية بوفاة 10 أشخاص وإصابة المئات بحالات اختناق وجروح.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر طبية في المنطقة الشرقية قولها: «تسببت العاصفة الغبارية التي تشهدها محافظات دير الزور والرقة والحسكة منذ ليل أمس الأول في وفاة 10 أشخاص أغلبهم في محافظة دير الزور وبينهم ثلاثة أطفال».



وأكدت المصادر أن المستشفيات والمراكز الطبية في عموم مناطق شرق سورية استقبلت أكثر من 500 إصابة وأن المئات من الذين تعرضوا لأزمات صحية وتنفسية لم يستطيعوا الوصول بسبب انقطاع الطرق جراء العاصفة الغبارية التي استمرت حتى أمس.



وأكد مسؤول في الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد من طرف واحد، في شمال وشرق سورية، أن العاصفة الغبارية والمطرية أدت إلى أضرار مادية كبيرة في المحاصيل الزراعية، خاصة القمح والشعير والقطن، كما أدت إلى انهيار جدران منازل في مدن الرقة ودير الزور وانهيار أبراج كهرباء بمحافظة الحسكة.



وكانت التغذية الكهربائية توقفت عن الحسكة جراء الرياح الشديدة التي أدت إلى خروج خط التوتر الطبقة ـ الأبواب 230 ك.ف من الخدمة، والذي يعتبر الخط الرئيسي لتغذية مدن وأرياف المحافظة.