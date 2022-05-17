قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، استطعنا تنظيم الانتخابات البرلمانية رغم كل الصعوبات وحملات التشكيك.



وأضاف في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الانتخابات النيابية، ان نسب الاقتراع جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.



وقال مولوي: حرصا على مبدأ الشفافية وكما وعدت المواطنين سأعلن تباعا عن النتائج وبعضها سيتأخر، مضيفا ان القضاة «واصلين الليل بالنهار» للقيام بواجبهم الوطني وإصدار النتائج.



وأعلن مولوي ان النتائج النهائية في دائرة الجنوب الثانية بلغت 48.8% وان الحاصل الانتخابي بلغ 23297 صوتا وعدد اللوائح 4، والفائزون هم، ميشال موسى عن مقعد الروم الكاثوليك، وعن المقاعد الشيعية: حسن محمد علي عزالدين، حسين سعيد جشي، نبيه مصطفى بري، علي عسيران، عناية عز الدين، علي خريس.



والحصيلة النهائية بدائرة الجنوب الأولى صيدا - جزين، بلغت نسبة الاقتراع 46.6%، وفازت لائحتان، «ننتخب للتغيير» 3 مقاعد، و«حدتنا» بصيدا وجزين مقعدين، غادة أيوب البزري، وسعيد الأسمر، وشربل مسعد، وأسامة سعد.

أما في دائرة جبل لبنان الأولى جبيل وكسروان فبلغت نسبة الاقتراع 63.4%، واللوائح الفائزة، مقعدين «معكم فينا للآخر»، مقعد للائحة «قلب لبنان المستقل»، و3 مقاعد للائحة «كنا ورح نبقى»، وفاز كل من فريد هيكل الخازن وندى بستاني وسليم الصايغ ونعمة إفرام وشوقي دكاش وفي جبيل: زياد الحواط وسيمون أبي رميا ورائد برو.



وفي دائرة البقاع الأولى زحلة 49%، مقعد للائحة «سياديون مستقلون»، و3 مقاعد للائحة «زحلة السيادة»، والفائزون في دائرة البقاع الأولى هم: رامي أبو حمدا وجورج عقيص وميشال ضاهر والياس اسطفان وسليم عون وبلال الحشيمي وجورج بوشكيان.



وفاز في دائرة البقاع الثالثة حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وإيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وأنطوان حبشي وجميل السيد ومحمد الحجيري.



ودائرة البقاع الثانية بقاع غربي راشيا، الفائزون هم، غسان السكاف، قبلان قبلان، وائل بوفاعور، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون.



والفائزون عن دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا، هم علي عمار وبيار بوعاصي، وهادي ابو الحسن، وآلان عون، وفادي علامة، وكميل شمعون.