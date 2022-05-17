أصبحت «القوات اللبنانية» أكبر كتلة في البرلمان اللبناني الجديد، وهو ما شكّل صفعة للحليف المسيحي الرئيسي لحزب الله، وهو التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون.



فما هو حزب القوات اللبنانية؟



* تأسس في الحرب الأهلية



- أسس بشير الجميل، وهو مسيحي ماروني، القوات اللبنانية عام 1976 عندما سقط لبنان في براثن الحرب الأهلية، وذلك من خلال توحيد مجموعة من الميليشيات المسيحية بما في ذلك الجناح المسلح لحزب عائلته (الكتائب).



- قاتلت القوات اللبنانية العديد من الخصوم، لاسيما منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تسيطر على مساحات واسعة من لبنان في ذلك الوقت. وكانت القوات اللبنانية مدعومة من إسرائيل وكان من بين أعدائها الميليشيا الدرزية التي يقودها وليد جنبلاط.



- اغتيل الجميل عام 1982 بعد شهر من انتخابه رئيسا بعد اجتياح إسرائيلي وصل إلى بيروت. وكان اغتياله بمنزلة شرارة لمذبحة قام بها مسلحون مسيحيون ضد مدنيين فلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا.



- في عام 1983 هزم المقاتلون الدروز القوات اللبنانية في جبال الشوف مما دفع نحو 250 ألف مسيحي إلى الفرار من المنطقة في أكبر نزوح لطائفة منفردة في الحرب.



- تولى سمير جعجع، الذي ارتقى في المناصب في عهد الجميل، قيادة القوات اللبنانية في عام 1986. وظلت القوات اللبنانية، تحت قيادته، أقوى ميليشيا مسيحية وأدارت جيبا مسيحيا.



- شهدت السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية حربا بين القوات اللبنانية وقائد الجيش آنذاك العماد عون، الذي كان رئيسا لإحدى الحكومتين اللبنانيتين المتنافستين في ذلك الوقت، للسيطرة على المنطقة المسيحية. أدى هذا الصراع، المعروف باسم «حرب الإلغاء»، إلى تدمير مناطق مسيحية.



* إجبار على العمل السري



- وافقت القوات اللبنانية على اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية وتنازلت عن السيطرة على أراضيها وأسلحتها للجيش في عام 1991. ولكن سرعان ما ظهر التوتر بينها وبين النظام الجديد الذي هيمنت عليه دمشق، عندما أصبح واضحا أن الجيش السوري لن ينسحب على النحو المنصوص عليه في الاتفاق.



- في 1994 اعتقل جعجع وحوكم بتهمة تفجير كنيسة وارتكاب اغتيالات سياسية في الحرب. ونفى الاتهامات قائلا إنه كان هدفا لمحاكمة ذات دوافع سياسية.

ولدى سؤاله عن القضايا التي رفعت ضده وقتئذ، قال جعجع إن أجهزة الأمن السورية - اللبنانية لفقتها.



- وبرئت ساحته من تفجير الكنيسة وأدين بعمليات قتل سياسية. وأمضى 11 عاما في الحبس الانفرادي وكان زعيم الميليشيا الوحيد الذي سجن بينما استفاد آخرون من عفو وتقلدوا مناصب وزارية.



- وحظرت السلطات اللبنانية المدعومة من سورية القوات اللبنانية في عام 1994 وسجنت العديد من نشطائها وصادرت أصولها.



* معارضة حزب الله



- بدأت مرحلة جديدة عام 2005 عندما انسحب الجيش السوري من لبنان تحت ضغط دولي عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأطلق سراح جعجع من السجن.



- انضمت القوات اللبنانية إلى تحالف مناهض لسورية ضم خصوما بالحرب الأهلية في مواجهة الفصائل الموالية لدمشق ومنها حزب الله.



- مثل خصوم حزب الله الآخرين، تعتقد القوات اللبنانية أن ترسانة الجماعة تقوض الدولة، وتعتبرها عاملا رئيسيا يساهم في مشاكل لبنان الأخرى.



- تمسكت القوات اللبنانية بهذا الموقف بينما نحى بعض منتقدي حزب الله القضية جانبا، وقالوا إن مسألة أسلحة حزب الله لا يمكن أن تعالجها سوى قوى أجنبية.

وبسبب موقفها الصارم، ينظر إلى القوات اللبنانية على نطاق واسع على أنها الحليف اللبناني الرئيسي للدول العربية.



- ظلت القوات اللبنانية خارج الحكومة بعد انتفاضة شعبية ضد النخبة الطائفية في عام 2019 قائلة إن مشاكل لبنان لا يمكن حلها إلا من خلال حكومة مستقلة عن الفصائل السياسية.



- اندلعت اشتباكات بين أنصار القوات اللبنانية من جهة وحزب الله وحليفته الشيعية حركة أمل من جهة أخرى في بيروت عام 2021. وقتل 7 من أنصار الجماعتين الشيعيتين. واتهم حزب الله القوات اللبنانية بقتلهم.



- ونفت القوات اللبنانية ذلك وقالت إن أنصار الحزبين الشيعيين خربوا سيارات في حي مسيحي وأصابوا 4 من سكانه قبل إطلاق رصاصة واحدة.