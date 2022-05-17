كشف مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن حجم المشاريع القرآنية التي نفذتها الجمعية خلال شهر رمضان المنصرم والتي بلغت 47 حلقة قرآنية يدرس بها 17129 طالب وطالبة ومستفيدين من كافة شرائح المجتمع بما فيها فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم والمكفوفين.

وبين الفيلكاوي ان حلقات القرآن التابعة للجمعية تم تنويعها لتوفر خدمة رعاية كتاب الله تعالى وتوفير سبل تعليمه وتحفيظه لكافة الفئات العمرية بالمجتمع ضمن عدة مشاريع ابرزها مشروع مواهب القلوب الذي يحتوي على عدة حلقات مخصصة للصم والبكم والمكفوفين رجالا ونساءا منها حلقات ابان بن عثمان والامام قالون وابن سيرين والامام عاصم للرجال وحلقات ازاهير ورياحين للنساء.



فيما ضمت مشاريع غلمان القران وجنان القران وعالية القراءات حلقات اون لاين وحلقات بمساجد خلاد بن سويد ومسجد عامر بن شريحبيل الشعبي وحلقات مركز مريم الصباح ويدرس بها اكثر من 543 طالب وطالبة، يضاف اليها مشاريع تصحيح تلاوة ام الكتاب ومجالس سماع الكتب العلمية المهتمة بعلوم القران والدورات العلمية المتخصصة التي استفاد منها اكثر من 16585 طالب وطالبة ليكون اجمالي الذين استفادوا من مشاريع الجمعية خلال رمضان 17129 طالب وطالبة ، بجانب مشاريع قرآنية اخرى منها ميراث الانبياء وحامل الوحي ومشروع فتح الاقفال التي تشمل طباعة وتوزيع الرسائل العلمية وتفسير اجزاء من القران.



وشكر الفيلكاوي جموع المحسنين والمتبرعين الذين تفاعلوا مع مشاريع الجمعية ولم يتوانوا في دعمها وتبنيها ليستمر العطاء في منبر من منابر الخير القرآني التي تسعى لخدمة كتاب الله تعالى بكل سبيل.