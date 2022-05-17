شوق الفنان كريم محمود عبد العزيز، الجمهور بأحداث مسلسل (البيت بيتي) ، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الأسبوع المقبل ، بفيديو تسيطر على أحداثه أجواء الرعب والتشويق .

ونشر كريم محمود عبد العزيز ، عبر حسابه بموقع "انستجرام" اليوم ، فيديو ترويجيا للمسلسل وهو برفقة الفنان مصطفى خاطر ويتجولان داخل قصر تظهر الأحداث أنه ملعون وتسكنه العفاريت والأرواح وتجري بينهما بعض الموافق في إطار كوميدي، وكتب " إعلان مسلسل (البيت بيتي) انتظرونا يوم 26 من الشهر الجاري ".

ويعود كريم محمود عبد العزيز بهذا العمل ، الذي يتكون من 10 حلقات فقط ، لتقديم المسلسلات، منذ آخر مسلسلاته "هوجان" و"شقة فصيل" وعرضا في رمضان2019 ، هو أول تعاون بين كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر.

وأعرب كريم عن سعادته بخوض هذه التجربة مع النجم مصطفى خاطر ، مشيرا إلى أن علاقتهما جيدة للغاية ويمضيان وقتا طويلا معا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حول "شوقي" شاب مستهتر يرث من والده قصرا عتيقا، فيما تجمعه الصدفة بـ"كراكيري" سائق تاكسي يسرق منه، ويضطر للعيش مع "شوقي" في القصر لتحدث بينها الكثير من المواقف المضحكة.

ويشارك في بطولة المسلسل ميرنا جميل ، ومي القاضي ، وسامي مغاوري وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي .