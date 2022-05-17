وصل معدل البطالة في بريطانيا في الربع الأول إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 47 عاما، وفقا لبيانات رسمية، لكن التضخم المتزايد بسرعة صاروخية والذي تسبب في تراجع قيمة الرواتب، ألقى بظلاله على هذه الأنباء الجيدة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن مكتب الإحصاء الوطني أن معدل البطالة انخفض إلى 7ر3% في الربع الأول من هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام .1974

وأظهرت البيانات أنه، لأول مرة، صار عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا أقل من عدد الوظائف الشاغرة.

كما كشف مكتب الإحصاء الوطني عن حجم أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة، وأوضح أن الأجور العادية، باستثناء المكافآت، انخفضت بنسبة 9ر2% في آذار/مارس عند وضع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الاعتبار - وهو أكبر انخفاض للأجور منذ تشرين الثاني/نوفمبر .2011

وارتفعت الرواتب، باحتساب المكافآت، خلال ثلاثة أشهر حتى شباط/فبراير بنسبة 7%، وارتفعت في آذار/مارس بنسبة 9ر9%، حيث زادت الشركات المكافآت للموظفين وسط ازدهار سوق العمل.

من ناحية أخرى، أكدت أحدث بيانات مكتب الإحصاء ال وطني لسوق العملارتفاعا جديدا في عدد الموظفين البريطانيين في جداول الرواتب، حيث زاد العدد بواقع 121 ألف موظف خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل ليصل إلى 5ر29 مليون شخص.