تشهد محاولة الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على "تويتر" تعثرا جديدا، يتعلق هذه المرة بمعركة للحصول على معلومات عن عدد الحسابات التي تحتويها المنصة لأشخاص فعليين أو منظمات فعلية.

وأعلن ماسك، في تغريدة، تعليق الصفقة.

ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع من آخر تهديد له بالتراجع عن الصفقة التي تقدر قيمتها بـ 44 مليار دولار.

وقال مؤسس شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، وسبيس إكس لتصنيع الصواريخ، إنه يعيد التفكير بشأن خطط الاستحواذ، بسبب مخاوف من أن نسبةً أكبر من المعلن من حسابات تويتر هي حسابات مزيفة.

وكانت منصة تويتر ذكرت أن عدد الحسابات المزيفة يقدر بأقل من 5% من إجمالي المستخدمين، إلا أن ماسك ذكر اليوم أن العدد قد يصل إلى 20% .

وأوضح ماسك أن عرض الاستحواذ الذي قدمه كان يستند إلى أن بيانات تويتر دقيقة، مضيفا أن الرئيس التنفيذي لتويتر رفض علنا عرض ما يثبت نسبة الـ 5% .

وأكد أنه "لا يمكن أن تمضي الصفقة قبل قيامه (مسؤول تويتر) بذلك".

وتسببت بيانات ماسك المتكررة بشأن تويتر في فوضى عارمة في قيمة أسهم الشركة. وكان ماسك اقترح في البداية سعر السهم عند 20ر54 دولار. إلا أن تشكيكه قاد الأسهم إلى التراجع، لتصل اليوم إلى 35ر36 دولار.