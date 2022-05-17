للعام الرابع على التوالي ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات في ألمانيا.

وأعلن مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة المخدرات، بوكهارد بلينرت، في برلين أنه بينما توفى 1581 شخصا عام 2020 بسبب المخدرات، تم العام الماضي تسجيل 1826 حالة وفاة بسبب المخدرات.

وبحسب البيانات، كان هناك 1272 حالة وفاة مرتبطة بالمخدرات عام .2017

وكما هو الحال في السنوات السابقة، كانت معظم الوفيات بسبب تعاطي الهيروين ومواد أفيونية أخرى، بمفردها أو مع مواد أخرى. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات من جرعات زائدة من الهيروين وحده إلى 195 حالة، وإلى 88 حالة وفاة بسبب بدائل الأفيون.

ووصف بلينرت الأرقام بأنها "صادمة"، مضيفا أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو في السياسة الألمانية لمكافحة المخدرات، مؤكدا ضرورة أن تصل المساعدة والعلاج والنصيحة إلى الناس بشكل أسرع وأكثر مباشرة.

وقال بلينرت: "ما نحتاجه الآن - وبسرعة - هو مناقشة أساسية مع الولايات... يجب ألا يكون الأمر أن الأشخاص المدمنين بشدة لا يتم الوصول إليهم على الإطلاق ويتركون وحدهم مع مرضهم وعواقبه الاجتماعية".

كما زادت أيضا أرقام حالات الوفاة بسبب تعاطي الأمفيتامين (92 حالة)، ومشتقات الأمفيتامين (13 حالة) والميثامفيتامين (23 حالة) والكوكايين (74 حالة).