مجلس الإدارة سيواصل مسيرة العطاء لتحقيق الأهداف التي رسمها المؤسسون الأوائل



حنان عبدالمعبود



وسط أجواء هادئة، زكت الجمعية العمومية العادية للنادي العلمي الكويتي، مجلس الإدارة الحالي برئاسة طلال جاسم الخرافي لمدة عامين مقبلين، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد مساء الإثنين في مقر النادي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، ووفد من وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة خالد بن شفلوت.



وأسفر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة عن تزكية طلال جاسم الخرافي لتولي رئاسة مجلس الإدارة، والشيخة الزين الصباح نائبا للرئيس، ود.يحيى عبدال أمينا عاما، وعبدالرحمن صالح الفضالة أمينا للصندوق، وعضوية كل من م.أوس مهلهل النصف، وعلي كاظم الجمعة، ويوسف خالد الحمد، وفيصل عبدالمحسن البشر، وعبدالله محمود الفرج.



وخلال الاجتماع رحب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي، بالحضور وشكر الجميع على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع للوقوف والاطلاع على جهود وإنجازات مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين، وعملهم على دفع مسيرة النادي إلى الإمام، بالرغم من جائحة كورونا.



العمل التطوعي



وعقب اجتماع الجمعية العمومية، عقد الاجتماع الأول لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، وأعرب طلال جاسم الخرافي عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة لحمل المسؤولية للعامين المقبلين، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيسعى جاهدا لتقديم كل أوجه الدعم لتطوير برامج النادي العلمي وفعالياته وأنشطته، وتفعيل التعاون المشترك مع كل وزارات الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنمية واستثمار طاقات الشباب بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم الكويت في ظل القيادة الحكمية لصاحب السمو وسمو ولي العهد.



وأضاف طلال جاسم الخرافي ان مجلس الإدارة سيواصل مسيرة العمل التطوعي والعطاء لتحقيق الأهداف التي رسمها المؤسسون الأوائل وأنشئ النادي من أجلها، والعمل على تقديم كل ما يفيد منتسبي النادي ويلبي طموحاتهم وآمالهم، معلنا ان الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة لاستكمال ما تم تنفيذه خلال المرحلة السابقة من الخطط المدروسة التي تأتي في مجملها لخدمة أبناء الكويت، مؤكدا أن مجلس الإدارة يؤمن بضرورة تأهيل وإعداد الشباب من خلال رسم الخطط والبرامج ووضع الإستراتيجيات الهادفة ليضطلع بأدواره المأمولة مستقبلا، كون النادي العلمي يأتي في طليعة المنظمات الوطنية التي اجتمعت لديه الكثير من الأدوار العلمية والتأهيلية والتدريبية المساندة لغايات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ورؤية الكويت الجديدة 2035.



وثمن الدور الكبير والجهود المشكورة والمميزة التي يقوم بها مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات النادي والمتطوعون والكوادر العلمية والإدارية على جهودهم الطيبة في خدمة النادي ومنتسبيه، وتأديتهم لدورهم على أكمل وجه في سبيل تطوير الأداء والبرامج في النادي، والعمل على تهيئة بيئة علمية جاذبة للشباب وداعمة للمبدعين والموهوبين، كما تقدم بالشكر لكل وزارات الدولة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتعاونهم الفعال ومساندة النادي العلمي في تحقيق رسالته وأهدافه.



من جهته، قال مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون خالد بن شفلوت، إن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي العلمي يأتي استكمالا لقرار الوزارة باستئناف نشاط عقد الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، بعد فترة توقف طويلة بسبب تداعيات جائحة كورونا.



وأشار بن شفلوت إلى ان الوزارة استهلت نشاطها في هذا الشأن الأسبوع الماضي بالإشراف على عقد 3 جمعيات عمومية وإجراء انتخابات بها، وانه حضر ممثلا عن وزارة الشؤون لحضور ومتابعة ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي العلمي، والوقوف على ترشيحات انتخاب أعضاء مجلس إدارته، مثمنا التزام أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بنصوص ومواد النظام الأساسي للجمعيات العمومية بجمعيات النفع العام.



وذكر ان الوزارة قد قامت بتزكية من تقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة النادي للعامين المقبلين وهم الأعضاء الـ 9 الحاليين، نظرا لعدم تقدم مرشحين جدد، مقدما التهنئة للفائزين برئاسة وعضوية مجلس الإدارة الجديد.



وخلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي، تم عرض ومناقشة التقريرين الإداري والمالي لعام 2020، حيث تم توزيعهما على أعضاء الجمعية العمومية، واشتملا على إنجازات مجلس الإدارة وإنجازات النادي المختلفة، وعرض نشاطات قطاعات النادي، وما يضمه من قطاعات وإدارات وأقسام وورش مختلفة، إلى جانب مناقشة الميزانية السنوية للنادي للعام الحالي، وبنود الصرف الخاصة بكل قطاع، إضافة إلى بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.



وتمت الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد ما جاء بالتقريرين الإداري والمالي لعام 2020، والميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 معتمدة من مراقب الحسابات، واعتماد مشروع الميزانية للعام الجاري، وكذلك تخويل المجلس لاعتماد مكتب كرو المهنا وشركاه (محاسبون قانونيون) لأعمال تدقيق حسابات النادي للعام الحالي.



وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بالإنجازات العلمية التي حققها النادي من خلال برامجه وأنشطته وفعالياته المتنوعة التي حققت قفزة نوعية وجاءت مواكبة للمتغيرات العلمية الحديثة، ومساعدة النشء والشباب على الاستفادة واستيعاب كل ما هو جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا للانطلاق بهم نحو مستقبل أفضل.



شكر وتقدير



تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي بالشكر والتقدير لوفد وزارة الشؤون الذي حضر متابعة ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي العلمي، وضم كل من: مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون خالد بن شفلوت، رئيس قسم الجمعيات المهنية عائشة البعيجان، رئيس قسم الجمعيات الثقافية والاجتماعية بالإنابة شفيه العجمي، رئيس قسم الحسابات بالإنابة بدرية الهاجري، الباحث الاجتماعي فوزية العتيبي، منسق إداري قسم حسابات الجمعيات الأهلية هادي العجمي، منفذ معاملات قسم الدعم الإداري ماجد المطيري، منفذ معاملات قسم الدعم الإداري مهدي بوشهري.