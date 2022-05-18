عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة «برلمانيون لأجل القدس»، اجتماعا في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة النائب أسامة الشاهين.



وبحث الاجتماع بنودا عدة منها تقرير الأداء حول نشاطات الرابطة الأخيرة وأبرزها زيارة الكويت، والمشاركة في اجتماع البرلمان الدولي المنعقد في اندونيسيا، وعلاقة الرابطة مع الاتحاد البرلماني الدولي.



وتناول الاجتماع عضوية الرابطة في منظمات دولية كالاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الافريقي، وذلك لتحقيق أهداف الرابطة المتعلقة بمواجهة تهويد مدينة القدس الشريف، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في البرلمانات حول العالم. وذكر الشاهين في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن الهيئة التنفيذية للرابطة باتفاق الحاضرين أعربت عن امتنانها بدور الكويت برلمانا وحكومة وشعبا، تجاه مدينة القدس الشريف ومواجهة التهويد والاحتلال الصهيوني ونصرة القضية الفلسطينية.



وشدد الشاهين على ضرورة تفعيل دور البرلمانيين الحاليين والسابقين حول العالم، لكشف ووقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة والمتزايدة في فلسطين المحتلة.



وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، ورئيس رابطة تركيا ووزير الخزانة والمالية التركي د.نور الدين نباتي، ونائب رئيس الرابطة ورئيس لجنة التعاون البرلماني الدولي في البرلمان الإندونيسي النائب د.فضلي زون، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية ـ التركية النائب حسن توران، ورئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني النائب مشاهد حسين، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب سيد أبو مسامح. كما شارك بالاجتماع عضو الهيئة عادل راشد، ومساعد الرئيس في أفريقيا وعضو الهيئة التنفيذية من الجزائر البشير جار الله، ومساعد الرئيس في آسيا من الأردن، محمد عقل، وعضو البرلمان المغربي عبدالإله الحلوطي، والمدير العام للرابطة، د.محمد مكرم بلعاوي، ورئيس قسم العلاقات العامة في الرابطة عبدالله البلتاجي، بالإضافة إلى النائب أسامة الشاهين.