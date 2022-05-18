استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، يرافقه رئيس محكمة التمييز في جمهورية تركيا محمد أكارجا والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



هذا، وقد حضرت اللقاء سفيرة جمهورية تركيا لدى الكويت عائشة كويتاك.



كما استقبل مرزوق الغانم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، وجرى خلال اللقاء الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت كريستيان تودور، التأكيد على أهمية تحريك الجهود الدولية من أجل التوصل الى تسوية شاملة وعادلة للصراع في الشرق الأوسط تستند الى قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



واستقبل الغانم وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في المملكة المتحدة أماندا ميلينغ وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.



واستعرض اللقاء علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بين الكويت والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات وسبل الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع.



كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وحضر اللقاء سفيرة بريطانيا لدى الكويت بليندا لويس.



من جهة أخرى، بعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس البرلمان في مملكة النرويج مسعود غراخاني، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.