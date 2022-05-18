شهدت منطقة آثار الأهرامات بالجيزة إقبالا شديدا أمس من جانب السياح الأجانب والمصريين على السواء للتأكد من عدم صحة شائعة تزعم أن تمثال أبوالهول أغمض عينيه وأن هناك أمرا ما جلل سيحدث في العالم.



وقد التقط البعض مقاطع مصورة بالقرب من التمثال لتأكيد عدم صحة المنشورات الكاذبة. جاء ذلك بعدما حسمت وزارة السياحة والآثار المصرية الجدل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» على مدار الأيام الأخيرة بشأن صورة لتمثال أبوالهول، مغمض العينين.



وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار المصرية إن الصور المنشورة للتمثال مفبركة: «وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة».



وأكد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار د.مجدي شلبي أن من نشر تلك الصور قام باستخدام الفوتوشوب أو قام بتصوير أبوالهول بزاوية تصوير معينة أظهرت عيون أبوالهول نائما ليس أكثر.



بدوره، أكد عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق د.زاهي حواس أن ما تردد على بعض المواقع وانتشر على السوشيال ميديا حول أن تمثال أبوالهول أغمض عينيه أمس لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الصور والفيديوهات المتداولة لأبوالهول بهذا الشأن مجرد فوتوشوب.