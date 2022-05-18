ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي كانت مشاركاتها العامة محدودة في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل صحية، بشكل مفاجئ أمس في حفل بمناسبة الانتهاء من خط قطار لندن الذي طال انتظاره والذي سمي على اسمها تكريما لها.



وارتدت الملكة معطفا أصفر ووضعت قبعة على رأسها وهي تستخدم عصا للمشي. وانضم إليها ابنها الأصغر إدوارد ورئيس الوزراء بوريس جونسون عندما كشفت النقاب عن لوحة في محطة بادينجتون. وهذا أحدث ظهور علني للملكة البالغة من العمر 96 عاما، حيث قال متحدث باسم قصر باكنغهام «في تطور سعيد، تشارك جلالة الملكة في حدث بمناسبة اكتمال خط إليزابيث».



من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه «من الرائع» رؤية الملكة تفتح خط القطار، وهي في «حالة جيدة».