استعرض أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ملك إسبانيا فيليبي السادس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميقها في شتى المجالات.



واستقبل الملك فيليبي السادس الشيخ تميم بن حمد في أول زيارة دولة له إلى إسبانيا، جاء ذلك في قصر (لا ثارثويلا) الملكي بعد حفل الاستقبال الرسمي لأمير قطر وعقب اجتماعه في مقر مجلس الشيوخ الإسباني مع رئيسه أندير جيل ورئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشل باتيت.



ويستأنف الشيخ تميم بن حمد جدول أعماله الأربعاء بحضور منتدى الأعمال الإسباني القطري قبل الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية بشكل شامل، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.



ومن المقرر توقيع 12 اتفاقية بما في ذلك 8 مذكرات تفاهم على المستوى الثنائي في مجالات مختلفة أبرزها الاقتصادي والتجاري.



وتكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة بالنسبة لإسبانيا، لاسيما أن قطر تمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وتعد شريكا موثوقا لأوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة للإمداد بالغاز الروسي.



وقال سفير قطر لدى إسبانيا عبدالله بن إبراهيم الحمر في مقابلة مع الصحيفة الإسبانية اليومية «20 مينوتوس»: «نحن نعمل عن كثب مع نظرائنا الأوروبيين» بشأن «إمدادات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل» للاتحاد الأوروبي و«تطوير البنى التحتية للاستيراد المرتبطة بها».



وأفاد مصدر ديبلوماسي بأن الجولة الأوروبية لأمير قطر التي بدأت في إسبانيا، ستتواصل برحلات إلى كل من: ألمانيا وبريطانيا وسلوفينيا فضلا عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في دافوس بسويسرا في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 الجاري.