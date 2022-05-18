تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات تعازي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقد رافق الرئيس التركي أردوغان في زيارته لأداء واجب العزاء وفد كبير ضم وزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس سفر طوران.



إلى ذلك، كتب الشيخ محمد بن زايد تغريدة على تويتر سأل فيها الله سبحانه وتعالى أنه يوفقه ويعينه على حمل الأمانة، وقال «رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد».



وأضاف «بحكمته وكرمه، كان أخي خليفة بن زايد قلب عائلتنا وحارس أمتنا. لقد كان محبوبا جدا وسنفتقده كثيرا، لكن إرثه المميز لن ينسى.. رحمه الله».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قد تقبل التعازي امس الأول من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي وصلت الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز.

وقالت هاريس إن دولة الإمارات «صديق وشريك»، وذلك لدى تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بانتخابه وتقديم تعازي واشنطن بالشيخ خليفة.



وأضافت «نحن موجودون هنا كوفد لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالأمن والازدهار في هذه المنطقة، وأيضا كيف استفاد الشعب الأميركي من هذه العلاقة فيما يتعلق بالأمن والازدهار».



وقدم بلينكن، الذي حطت طائرته في أبوظبي في وقت مبكر من صباح الاثنين قبل وصول الوفد الأميركي، «تهانيه الحارة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وكتب على تويتر «سيتواصل إرث الشيخ خليفة بن زايد. أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين شعبينا».



وفي الأيام الماضية توافد زعماء العالم على أبوظبي لتقديم تعازيهم، في وقت باتت الإمارات تحتل موقعا مهما على الساحتين الديبلوماسية والاقتصادية في العالم.