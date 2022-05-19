تقدم النائب أسامة المناور باقتراح برغبة قال في مقدمته: إنه لما كان قد سبق لمجلس الوزراء أن أصدر قرارات بفترات سابقة بمنح مكافآت استثنائية للرتب من فئة الضباط ولم يستفد منها ضباط الصف والعسكريون من الأفراد، مما أحدث تباينا في تطبيق البند رقم 1 من المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ونصه الآتي: يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر ما يلي:



1 - إضافة مدد إلى مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمستفيدين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.



ونص الاقتراح على أن يمنح ضباط الصف والأفراد من العسكريين في كل من الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام الذين لم تشملهم قرارات مجلس الوزراء السابقة بالمكافآت الاستثنائية «مكافآت الاستحقاق للمتقاعدين» أسوة بزملائهم الضباط، على أن يستمر العمل بشمول جميع الرتب من ضباط الصف والأفراد من العسكريين بالمكافآت الاستثنائية تلك، متى تقررت في أي فترة مستقبلية، وذلك تقديرا لعطائهم الذي يفتخر به الوطن، وباعتبارهم القاعدة الأوسع في تلك الجهات، والقوة التي تبنى عليها الهياكل الوظيفية والدور الأمني والدفاعي، ولا يتحقق النجاح وتعزيز القوة إلا بحالة التكامل المترابطة بينهم وبين زملائهم الضباط من مختلف الرتب، مما يستحقون معه دوما الدعم والتشجيع.