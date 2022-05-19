القاهرة - هناء السيد



بمشاركة أعضاء مجلس الأمة د.عبدالله الطريجي وخالد العتيبي وناصر الدوسري، تنطلق فعاليات منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: «التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك»، والذي ينظمه البرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 الجاري بجمهورية مصر العربية ويعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي.



وسيشهد المؤتمر كلمات افتتاحية لرئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ود.ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.



ويحظى المؤتمر، الذي يعقد للمرة الأولى في العاصمة المصرية القاهرة بحضور عربي بارز لشخصيات رفيعة المستوى تضم وزراء وممثلين عن الدول العربية، ومنهم وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير المالية بجمهورية مصر العربية د.محمد معيط، ووزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان د.آمال صالح سعد، ووزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا علي العابد الرضا، ووزير الاتصالات بجمهورية العراق م.أركان شهاب أحمد، وأمين عام اتحاد الغرف العربية د.خالد حنفي، ومؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية د.طلال أبوغزالة. كما سيشارك في المنتدى ممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال الأعمال العرب. وتنسجم رؤية المنتدى مع الأهداف التي تسعى إليها الدول العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل واقع مليء بالتحديات، ومن المقرر أن يناقش المنتدى واقع منطقة التجارة الحرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، وكذلك المستجدات والتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.



وكان البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية قد ناقشا الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق استعدادا لانطلاق أعمال المنتدى المهم.