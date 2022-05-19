عبدالحميد الخطيب



للمرة الأولى سيتم عرض «طمباخية» في الإمارات، وتحديدا في دبي، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، هذا ما كشفه الفنان خالد الشمري، والذي قال: «طمباخية» انتاج أخي عيسى العلوي في الكويت، وانتاجي في الامارات، وسنعرضها في «الأضحى»، والأغلب على مسرح أوبرا دبي.



و«طمباخية» كتابة: نهار الضويحي، إخراج: عبدالله البصيري، بطولة: طارق العلي، أحمد الفرج، سعود الشويعي، ضاري عبدالرضا، غادة الزدجالي، أمير مطر، ناصر الدوب، أحمد التمار، محمد الوزير، عبدالله البصيري، فيصل السعد، مشعل العيدان، محمد المنصوري، عبدالله الهويدي، علي الغديري، وتحكي عن بعض الأوضاع الاجتماعية وكواليس الرياضة وكرة القدم ومشاكل المدربين والمحترفين.



من جانب آخر، تحدث خالد عن حقيقة رفض النجم طارق العلي مشاركته في مسلسل «حريم طارق»، وقال: طارق مقامه من مقام والدي، ويعاملني مثل عياله، ومن مزاياه انه يسمع للنصيحة ويشجع كل من حوله، وبالفعل كان يرفض مشاركتي كممثل لكن المنتج سعيد السعدي هو من فرضني على العمل خصوصا انني قريب من طارق العلي في الواقع ونفهم بعضنا، مستدركا في لقاء مع «اي تي بالعربي»: فخر وشرف ان يكون اول عمل درامي لي في تاريخي مع طارق العلي وهو نجم الكوميديا في الشرق الاوسط، والحمد لله لم اسمع أي نقد حول المسلسل نهائيا، والاصداء حلوة جدا.