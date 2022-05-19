نفت الفنانة إيمان العاصي أي صلة بينها وبين أغنية فيلمها الجديد «فارس»، مؤكدة أن إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم باسمها يمثل تعديا على حقوقها، وهددت بمقاضاة من يقوم بترويج مقطع الفيديو منسوبا إليها، كما حذرت من حساب ينتحل اسمها على موقع «الفيسبوك».



وتبرأت إيمان من أغنية «أنا تمام» التي يغنيها مطرب الراب شاهين عبر منشورين متتاليين بخاصية الاستوري على حسابها في «انستغرام»، ونشرت صورة من صفحة عبر «الفيسبوك»، تحمل اسمها وتنشر رابط الأغنية، وعلقت قائلة: «دي مش صفحتي ولا الأغنية دي تخصني خالص».



وأضافت: «طيب الصفحة دي مصممة تستغل اسمي وتكتب إنها صفحتي، وتكذب على الناس بهدف التربح، والأغنية دي مش بتاعتي ولا صوتي اللي أنا سجلته مع الشركة والفنان، فأنا مش عارفة مين ركب الصوت على الفيديو، الفنان ولا الشركة والصفحة بتساعدهم على التعدي على حقوقي، وحقي هاخده بالقانون».