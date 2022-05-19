القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة أنوشكا عن سعادتها بردود الفعل والإشادات التي تلقتها مؤخرا حول مسلسل «راجعين يا هوى»، مؤكدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر شاشة «الحدث اليوم» المصرية، أنها كانت تعمل على مدار أكثر من 16 ساعة في اليوم، لتحقيق النجاح.



وكشف أنوشكا مفاجأة عودتها للغناء وتجهيزها لأغنية جديدة قائلة: «قريبا جدا سأعود للغناء، حيث لدينا بالفعل مواعيد مع أحمد الموجي حفيد الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي لكي نأخذ خطوات إيجابية».



وتابعت: «كانت هناك ارتباطات فنية أثرت على وقتي حيث كنا نصور 14 ساعة دون توقف، وخصوصا رمضان الماضي، فقد كان شاقا للغاية ومواعيد عمل طويلة، وقضيت العيد ما بين السرير والأريكة لأتمدد عليها».