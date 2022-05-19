دمشق - هدى العبود



يعكف الفنان قصي خولي على قراءة عدد من النصوص الدرامية، من أجل المفاضلة بينها واختيار ما سينفذه منها، ووضع بصمته الشخصية عليه، وعلى رأس هذه المشاريع نص درامي مشوق، ينتمي إلى فئة الواقعية ويحمل توقيع كاتبة شابة لم يذكر أسمها لمتابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي.



وعن جزء ثان من مسلسل «2020»، حيث قال: «صافي الديب، الريس صافي الديب، حياة، منهنه، والله شتقتله لصافي ولحياة فعلا من قلبي.. بدكن جزء ثاني؟».



إلى ذلك، يستعد قصي لعرض الموسم الثاني من مسلسل «الوسم» بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا واسعا، وهو فكرة خولي نفسه، وإخراج سيف السبيعي، وسيناريو وحوار بسيم الريس، ومعالجة درامية: براءة زريق ومنال غانم وسنان معوض وفادي الرفاعي.