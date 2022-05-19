حصلت Ooredoo للاتصالات على ترخيص خدمات الحوسبة السحابية من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) لتكون الأولى من نوعها في الكويت التي تحصل على مثل هذا الترخيص، ما يتيح لها تخزين بيانات الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة سحابيا. وحصلت Ooredoo على هذا الترخيص ضمن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الملزم للجهات الحكومية في الكويت من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA).



يأتي هذا في وقت تعتبر فيه الحوسبة السحابية من الثورات التقنية الحديثة والمهمة لتسهيل اجراءات الأعمال واتاحتها للمؤسسات والأفراد ليتسنى للقطاع العام في الكويت الاستفادة منها لتكون سباقة في هذا المجال اقليميا وعالميا.



وفي تصريح له، قال الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين: إننا نفخر بهذا الإنجاز الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مركز بيانات Ooredoo منذ اطلاقه في عام 2017 والذي تم تصميمه بأعلى المقاييس ليعتبر أول مركز تجاري يحصل على شهادة Tier 3 في الكويت كونه الوحيد من نوعه على مستوى الدولة، كما أننا حريصون كل الحرص على ادارة البيانات في هذا المركز بكل دقة وكفاءة من قبل طاقم عمل متخصص يتمتع كل منهم بمهارات عالية.



وأضاف البابطين: تم بناء مركز بيانات Ooredoo بأعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات لتوفير خدمة الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، فنحن نعتبر المركز الوحيد الذي يوفر الإنترنت الثابت والمضمون دون انقطاع على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع من أي مكان بالعالم بكل أمان وسرية.

فقد نجحنا في توفير وتقديم خدماتنا على مدى 1250 يوما متواصلة بأعلى أداء وبدون انقطاع وبمعدل 99.999%، ما يؤكد التزام الشركة بأن تكون هي الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تلبي احتياجات الشركات بشكل خاص ما يجعلها الشركة المفضلة للعملاء الذين يبحثون عن مثل هذه الحلول.



واختتم قائلا: إن هذه الانجازات نتيجة مباشرة لاستراتيجية Ooredoo الطموحة والتي تتضمن توفير حلول رقمية غير منقطعة لعملائها وتهدف لإثراء تجربتهم الرقمية، فنحن نفخر بتفانينا المستمر وتقديمنا أحدث الخدمات التي تستفيد منها العديد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما مكننا من كسب ثقة كبرى الشركات في الكويت، ونحن نسعى دائما لتبوؤ الموقع الريادي والاستمرار بتقديم ما يحتاجه عملاؤنا من خدمات متكاملة تلك الخاصة بقطاع الأعمال والتي ستدعمهم في مسيرة التحول الرقمي الخاصة بكل منهم.



الجدير بالذكر أن Ooredoo الكويت تنفرد بتقديم أنظمة الربط السلكي واللاسلكي عن طريق شركة «فاست للاتصالات»، حيث باستطاعة عملاء مركز البيانات الاستفادة من شتى الخدمات المضافة والفريدة والتي تساهم بربط آمن وسهولة الاتصال بين المواقع بأنظمة تشفير عالية الجودة بدلا من البرامج Network Layer vs Application layer.

وتعتبر Ooredoo المزود الوحيد في الكويت لهذا النوع من أنظمة الربط والتشفير.

والمركز مجهز بالكامل لتقديم تجربة استثنائية في الخدمات والحلول مثل خدمات الاستضافة المدارة، CPE، الخدمات السحابية، NOC وSOC، وأكثر من ذلك بكثير.